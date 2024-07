"Policja pod nadzorem prokuratury wszczęła czynności wyjaśniające w sprawie napisów wykonanych na popularnej ścieżce pieszo-rowerowej w Kaliszu" - poinformowała w niedzielę oficer prasowa kaliskiej policji podkom. Anna Jaworska-Wojnicz. Hasła wymalowane farbą w sprayu nawołują do zabicia Donalda Tuska i Adama Bodnara. Są też napisy wymierzone w środowisko LGBT+.

/ Bart Bourdon / Shutterstock

Bulwersujące napisy pojawiły się na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż Prosny na odcinku od Aquaparku do pola golfowego w Kaliszu.



Hasła wymalowane farbą w sprayu nawołują do zabicia premiera Donalda Tuska oraz ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Są też napisy wymierzone w środowisko LGBT+ wykorzystujące skojarzenia z zagładą Żydów.

Na miejscu - jak poinformowała policjantka - pracują funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego i technicy kryminalistyki, gromadząc materiał dowodowy.

"Przesłuchujemy świadków, sprawdzamy wszystkie okoliczności" - powiedziała policjantka.

Dodała, że o dalszym losie sprawy zdecyduje prokurator.

"To można potraktować jako groźbę karalną, za co grozi do 3 lat więzienia" - dodała Jaworska-Wojnicz.