22 pociągi przewożące pasażerów Kolei Wielkopolskich czeka naprawa. Spółka PESA Mińsk Mazowiecki ma wykonać prace w 2 lata, a ich koszt wyniesie 115 mln zł - poinformowało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

/ Shutterstock

Pociągi serii EN76, czyli popularne Elfy, mają przejść okresową naprawę. Do warsztatu trafią wszystkie Elfy, które ruszyły na wielkopolskie tory w latach 2012 - 2014.

Pociągi są własnością Województwa Wielkopolskiego, na co dzień stanowią podstawę taboru samorządowej spółki Koleje Wielkopolskie. To już druga naprawa rewizyjna elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76, czyli popularnych Elfów. Trzeba ją przeprowadzać co pięć lat. Pierwszy raz miało to miejsce w latach 2018-2020 - podano w komunikacie.





Pojazdy przejdą przegląd, naprawę lub wymianę przewidzianych w dokumentacji podzespołów i zespołów wraz z ich częściowym demontażem. Naprawione lub wymienione zostaną też elementy zużyte bądź uszkodzone w czasie funkcjonowania taborów.





Województwo Wielkopolskie jest właścicielem 74 pociągów wykorzystywanych w ruchu regionalnym. Na tabor samorząd regionu wydał dotąd blisko 1,2 mld zł.