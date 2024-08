Wypadek z udziałem autokaru przewożącego obywateli Ukrainy na drodze krajowej numer 7 w Warmińsko-Mazurskiem. Ranne zostały dwie osoby.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło niedaleko Miłomłyna.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że chevrolet lekko najechał na tył jadącego przed nim samochodu mitsubishi. Kierowcy obu aut wytracali pomału prędkość, zjechali na pobocze drogi, by wyjaśnić sytuację. Wtedy najechał na auto chevrolet autobus, w którym podróżowały 24 osoby, w tym dwóch kierowców - poinformował oficer prasowy policji w Ostródzie Michał Przybyłek.

W efekcie kierowca chevroleta, obywatel Szwajcarii, z urazem kręgosłupa został odwieziony do szpitala w Elblągu. Wśród podróżujących autobusem najpoważniej ranny został mężczyzna siedzący na prawym fotelu obok kierowcy (miejsce w obniżeniu pojazdu). On z urazem kończyn został śmigłowcem LPR przetransportowany do szpitala wojewódzkiego w Olsztynie.



Burmistrz Miłomłyna, strażacy i policjanci powołali sztab kryzysowy, który zdecydował o przetransportowaniu do szkoły w Miłomłynie podróżujących autobusem. Te osoby są zdrowe, zaopiekowane. Będą tam czekać na zastępczy transport - podał Przybyłek.



Kierowca autobusu na miejscu współpracuje z policją i według obecnych ustaleń jest trzeźwy. Prawdopodobnie jechał z prędkością, która nie pozwoliła mu wyhamować - wyjaśnił policjant.

Droga jest zablokowana.

Informację o wypadku otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.