W trakcie budowy słupków pod ogrodzenie w miejscowości Skorupki koło Rynu, odkryto relikty dawnego warsztatu tkackiego z VII wieku. Wskazują na to m.in. gliniane ciężarki tkackie.

/ Archeoskop / Facebook

Archeolodzy z grupy Archeoskop, którzy prowadzili w miejscowości Skorupki badania sondażowe, natrafili na relikty dawnego warsztatu tkackiego grupy olsztyńskiej z VII w. oraz pozostałości osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza.

Kierownikiem badań był Damian Swat, który poinformował, że znaleziono 22 gliniane ciężarki tkackie składające się na elementy krosna, kościane szydło, 11 fragmentów rozcieraczy kamiennych, żelazny nożyk wraz z osełką, fragment bransolety ze stopu miedzi, ponad 300 fragmentów ceramiki naczyniowej, około 200 kawałków kości zwierzęcych oraz 2 kościane łyżwy.

Wszystkie te odkrycia znaleziono w wykopach o łącznej powierzchni 7,5 m².

Historia odkrytego warsztatu tkackiego grupy olsztyńskiej zakończyła się najprawdopodobniej zimą VII w. w wyniku nagłego pożaru. Mogą to sugerować znalezione łyżwy oraz warstwa spalenizny, z której pobrano liczne próbki do analiz m. in. metodą 14C. Znalezione pozostałości warsztatu tkackiego są najprawdopodobniej częścią większego domostwa.

W trakcie badań odkryto również ponad 250 elementów polepy, w większości o przekroju trójkątnym. Służyła ona najprawdopodobniej do uszczelnienia bali drewnianych, z których zbudowany był budynek. Odkrycie nowej osady grupy olsztyńskiej niewątpliwe bardzo wpłynie na zakres wiedzy na temat tej jednostki kulturowej.