Ukradł defibrylator, chciał nim zmierzyć ciśnienie. Bezmyślna kradzież w Szczytnie

Do kradzieży doszło w środę na miejskiej plaży w Szczytnie.
Sprawcę kradzieży policjanci zatrzymali jeszcze tego samego dnia, bo całą sytuację nagrały kamery monitoringu – powiedziała oficer prasowy policji w Szczytnie mł. asp. Agata Stefaniak.
Patrol policji rozpoznał mężczyznę w mieście – miał przy sobie torbę, w której znajdował się skradziony defibrylator.
Tłumaczył policjantom, że ukradł to urządzenie, by zmierzyć sobie ciśnienie – powiedziała Stefaniak.
Przekazała, że zatrzymany miał na koncie także kradzieże w sklepach.
Defibrylator AED - co to za urządzenie?
Defibrylator AED to przenośne urządzenie pomagające w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia serca. Krok po kroku wskazuje ratującemu, co ma robić, by pomóc chorej osobie. Zastosowanie urządzenia znacznie podwyższa szanse przeżycia chorej osoby.
Defibrylatory AED są powszechnie dostępne w miejscach publicznych, co sprawia, że padają łupem złodziei i wandali. W regionie do zniszczenia defibrylatora doszło m.in. w sanktuarium w Świętej Lipce.