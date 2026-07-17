Ukradł defibrylator, chciał nim zmierzyć ciśnienie. Bezmyślna kradzież w Szczytnie

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Policjanci ze Szczytna zatrzymali mężczyznę, który ukradł defibrylator AED z plaży miejskiej. Złodziej tłumaczył, że chciał użyć urządzenia do... zmierzenia sobie ciśnienia. Dzięki błyskawicznej interwencji funkcjonariuszy sprzęt wrócił na swoje miejsce i znów może ratować życie.

Kadr z filmu udostępnionego przez policję

Kadr z filmu udostępnionego przez policję / materiały udostępnione

Do kradzieży doszło w środę na miejskiej plaży w Szczytnie.

Sprawcę kradzieży policjanci zatrzymali jeszcze tego samego dnia, bo całą sytuację nagrały kamery monitoringu – powiedziała oficer prasowy policji w Szczytnie mł. asp. Agata Stefaniak.

Patrol policji rozpoznał mężczyznę w mieście – miał przy sobie torbę, w której znajdował się skradziony defibrylator.

Tłumaczył policjantom, że ukradł to urządzenie, by zmierzyć sobie ciśnienie – powiedziała Stefaniak.

Przekazała, że zatrzymany miał na koncie także kradzieże w sklepach.



Defibrylator AED - co to za urządzenie?

Defibrylator AED to przenośne urządzenie pomagające w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia serca. Krok po kroku wskazuje ratującemu, co ma robić, by pomóc chorej osobie. Zastosowanie urządzenia znacznie podwyższa szanse przeżycia chorej osoby.

Defibrylatory AED są powszechnie dostępne w miejscach publicznych, co sprawia, że padają łupem złodziei i wandali. W regionie do zniszczenia defibrylatora doszło m.in. w sanktuarium w Świętej Lipce.