Prokuratura Okręgowa w Olsztynie przesłała do sądu akt oskarżenia w sprawie pobicia kobiety. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 29-letni syn posłanki Michał A. oraz jego znajoma Magdalena T. Mężczyzna odpowie również za naruszenie nietykalności cielesnej.

Michał A. oraz jego znajoma Magdalena T. usłyszeli zarzut pobicia dziewczyny, dodatkowo syn posłanki odpowie również za naruszenie nietykalności pokrzywdzonej. Pobicie miało miejsce w jednym z mieszkań przy alei Niepodległości w Olsztynie, a do naruszenia nietykalności cielesnej doszło na Starym Mieście tego samego dnia - mówi Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Za udział w pobiciu grozi do trzech lat więzienia, natomiast za naruszenia nietykalności cielesnej art. 217 Kk przewiduje grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Do pobicia miało dojść 24 czerwca. W lipcu "Super Express" opublikował nagranie z tego zdarzenia. Po nim posłanka Iwona Arent opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała o zawieszeniu działalności politycznej.

"Jestem wstrząśnięta ostatnimi informacjami medialnymi. Wymagają one pełnego wyjaśnienia i w żaden sposób nie mogą być usprawiedliwione. Absolutnie żadna forma fizycznej i psychicznej przemocy nie powinna mieć miejsca w stosunku do nikogo, szczególnie kobiety" - napisała Iwona Arent w swoim oświadczeniu. Posłanka w sierpniu wróciła do polityki.

