28 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju właśnie rozpoczyna zieloną szkołę w Mikołajkach w woj. warmińsko-mazurskim. Młodzież spędzi tam tydzień, a z pierwszych relacji uczniów wynika, że spokojna tafla mazurskich jezior to miła odskocznia od katastrofalnych widoków wzburzonej fali w Kotlinie Kłodzkiej. Radio RMF FM pomaga w akcji i zapewnia m.in. atrakcje w żółto-niebieskiej Wiosce Żeglarskiej RMF FM.

Uczniowie na zielonej szkole w Mikołajkach / Piotr Bułakowski / RMF FM

Z serca gór do krainy polskich jezior

Polacy po raz kolejny pokazują, że mają wielkie serca. Środki pierwszej potrzeby, żywność, woda, narzędzia do sprzątania - to wszystko dociera do osób, które ucierpiały w wyniku powodzi - z najdalszych zakątków kraju. Cała Polska pomaga powodzianom.

To nie jest jedyna forma wsparcia osób z terenów zalanych przez wielką falę. Wiele ośrodków wypoczynkowych w całej Polsce zaproponowało pomoc i wyraziło chęć przyjęcia uczniów m.in. z Kotliny Kłodzkiej. W jednej z takich akcji bierze udział RMF FM.

Zapewniliśmy transport licealistów z Lądka-Zdroju na zieloną szkołę do Mikołajek w województwie warmińsko-mazurskim. W organizacji całego przedsięwzięcia pomogli też lokalni przedsiębiorcy (Grupa Amax) oraz Szkoła Społeczna STO im. Marion Dönhoff w Mikołajkach.



Jakie były pierwsze wrażenia uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju, którzy dziś dojechali na Mazury?



Podróż była długa, ale znieśliśmy ją bardzo dobrze. Tu jest bardzo ładnie, piękne widoki - mówi Dominika.



Spokojna tafla wody to zaskakujący widok

Spokojna tafla mazurskiej wody to dla uczniów zupełnie inny widok, niż zniszczona wielką, wzburzoną falą Kotlina Kłodzka.



Z całej grupy tylko jedna osoba była na Mazurach i to dawno temu. Dla nich to coś nowego. Z gór przyjeżdżamy na niziny, a woda jest spokojna - komentuje nauczyciel Radosław Doliński.



Młodzież z zalanej Kotliny Kłodzkiej będzie miała okazję odpocząć wśród mazurskiej przyrody. Celem całej akcji jest również umożliwienie uczniom kontynuowania nauki w sprzyjających warunkach. Przygotowano dla nich m.in. warsztaty ekologiczne, wycieczki piesze i rowerowe czy rejsy po jeziorach.



Radio RMF FM zapewnia uczniom transport na trasie Lądek-Zdrój - Mikołajki oraz atrakcje w żółto-niebieskiej Wiosce Żeglarskiej RMF FM. Grupa Amax dba o noclegi i wyżywienie, a zajęcia edukacyjne odbędą się w Społecznym Liceum STO w Mikołajkach.

Zawieszone zajęcia, zdalna nauka

W połowie września południowo-zachodnia Polska została zalana przez wielką wodę. Ciężko mówić o tym, które miasta i miasteczka najbardziej ucierpiały w trakcie powodzi, bo straty są ogromne. Mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej na Dolnym Śląsku czy Głuchołaz na Opolszczyźnie stracili domy - dorobki życia. Na tych terenach powodzianie rozpoczęli już wielkie sprzątanie. Z kolei z falą kulminacyjną zmagają się Ci, którzy mieszkają w Słubicach czy Kostrzynie nad Odrą.



Niestety, fala powodziowa na Odrze jest mocno wydłużona, liczy około 100 km. Sprawia to, że przyrosty poziomu wody są co prawda wolniejsze, ale fala dłużej przechodzi przez dane miejscowości i wały przeciwpowodziowe muszą dłużej sobie radzić z naporem wody.



Rzeczywistość popowodziowa to codzienna walka z kolejnymi problemami. Jednym z największych są zniszczone szkoły i placówki, które zostały przekształcone w ośrodki ewakuacyjne dla powodzian.



Z najnowszych informacji, przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wynika, że w 34 szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych z terenów powodziowych zawieszono zajęcia. Najwięcej z nich jest w województwie opolskim - 15. W województwie dolnośląskim odnotowano 13 takich miejsc, a w województwie lubuskim - sześć.

Jak podaje MEN, w niektórych szkołach wprowadzono nauczanie zdalne: w tym w trzech w woj. opolskim, trzech w woj. dolnośląskim, jednej w lubuskim.