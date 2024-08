Oficer prasowa 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej kpt. Małgorzata Misiukiewicz mówiła później, że "jeden z pocisków pododdziału rumuńskiego trafił w budynek mieszkalny. Na szczęście nikt nie został ranny". Powiedziała również, że nie ma informacji, czy w budynku w czasie uderzenia w niego pocisku znajdowali się mieszkańcy.

Burmistrz Białej Piskiej Franciszek Romankiewicz poinformował z kolei, że pocisk wpadł przez okno do mieszkania, w którym spał lokator.

Pocisk zbił szybę, wbił się w ścianę. Śpiący bardzo się wystraszył, była mu z tego powodu udzielana pomoc medyczna. Ale już jest w porządku, ten człowiek nie zgłasza, że chce być przeniesiony do innego lokalu. Natomiast trzeba wymienić okno, wyremontować ścianę - powiedział burmistrz.

Uszkodzone przez pocisk okno w budynku mieszkalnym w Bemowie Piskim / Artur Reszko / PAP

Według Romankiewicza, na miasteczko spadł nie jeden pocisk, a "co najmniej kilka".

Myślę, że tych pocisków było siedem albo więcej - powiedział samorządowiec. Dodał, że pociski wleciały na teren miasta i trafiły w cywilne obiekty.

Dalej wymieniał, że kilka pocisków wbiło się w elewacje bloków mieszkalnych leżących ok. 4 km od poligonu. Spadły też na teren szkolny, na plac zabaw, uszkodziły bramę do sklepu.

Ludzie, którzy mieszkają w Białej Piskiej są przyzwyczajeni do odgłosów strzelania, do tego, że na poligonie niemal nieustannie są ćwiczenia. Ale to się do tej pory nigdy nie wiązało z tego typu incydentami - podkreślił Franciszek Romankiewicz.

Przedstawiciele wojska zapewnili burmistrza, że armia pokryje straty materialne. Incydent wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa.