Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie niedługo ma trafić robot chirurgiczny. Byłoby to pierwsze takie urządzenie w regionie. Na początek robot ma być używany m.in. do zabiegów w ginekologii onkologicznej oraz w kardiochirurgii.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie będzie miał robota chirurgicznego / Piotr Bułakowski / RMF FM Chirurgia robotowa jest najnowszą i prężnie rozwijającą się na świecie gałęzią medycyny zabiegowej, a w powszechnej świadomości kojarzona jest głównie z robotem Da Vinci. Czy takie urządzenie trafi do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie? Tego jeszcze nie wiadomo, bo trzeba będzie rozpisać przetarg. Będziemy zwracać uwagę m.in. na gabaryty, przeznaczenie, uniwersalność sprzętu. Najważniejsze, że mamy już zagwarantowane pieniądze na zakup robota z funduszy urzędu marszałkowskiego - mówi lek. med. Irena Kierzkowska, dyrektorka placówki. Robot chirurgiczny ma pojawić się w szpitalu w pierwszym kwartale 2024 roku. Najpierw sprzęt będzie musiał został zainstalowany, a następnie przeprowadzone będą szkolenia. Pierwsze będą na pewno zabiegi z ginekologii onkologicznej - macica, jajnik, gruczoł krokowy i kardiochirurgia. W kolejce jest jeszcze np. laryngologia onkologiczna. Ze sprzętu na pewno będzie korzystało wielu specjalistów - mówi Kierzkowska. Dyrekcja szpitala podkreśla, że dla samych lekarzy to szansa na rozwijanie swoich umiejętności, a także szansa, aby prowadzić badania naukowe. Z punktu widzenia pacjenta w niektórych zabiegach skróci się czas hospitalizacji. Ponadto mieszkańcy Warmii i Mazur nie będą już musieli jeździć do szpitali w innych województwach, które mają takiego robota chirurgicznego. Jak dotąd w 69 krajach wykonano z użyciem robotów ponad 10 milionów zabiegów. Obecnie w naszym kraju takie systemy wykorzystywane są w 24 szpitalach. Łączny koszt robota, który trafi do Olsztyna, może wynieść nawet 14 milionów złotych. Zobacz również: Prezydent i premier o pakcie migracyjnym: Mówimy konsekwentne "nie"

Mount Blanc skurczył się o ponad dwa metry - wynika z obliczeń ekspertów

Głosowanie za granicą 2023. Co zrobić, by oddać głos?

"Nie dla ropy naftowej" w teatrze Opracowanie: Paweł Kmiecik