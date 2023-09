14:51

Przewodnicząca komisji obrony Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann wezwała niemiecki rząd do natychmiastowego dostarczenia Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Taurus i stwierdziła, że Ukraina ma prawo atakować cele na terytorium Federacji Rosyjskiej - podała Ukraińska Prawda.

14:03

Według władz w Kijowie 4 października ma zostać zorganizowana wizyta przedstawicieli korpusu dyplomatycznego w "miejscach życia, nauki i rekonwalescencji" ukraińskich dzieci na Białorusi, które zostały wywiezione z okupowanych przez Rosję miast Lisiczańsk i Siewierodonieck na wschodzie Ukrainy.

W ocenie MSZ takie wydarzenie ma na celu "zalegalizowanie bezprawnego przemieszczenia ukraińskich dzieci". Podkreślono, że przymusowa deportacja dzieci może zostać zakwalifikowana jako zbrodnia wojenna.

13:24

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) zwerbował rosyjskiego żołnierza, który w ramach współpracy namówił 11 innych wojskowych armii rosyjskiej do oddania się do niewoli - poinformował przedstawiciel HUR Andrij Jusow.

Rosjanin Daniił Alfiorow współpracował ze stroną ukraińską od czerwca - pisze Ukrinform. W tym czasie mężczyzna przekonał do oddania się do ukraińskiej niewoli 11 wojskowych. Kiedy życiu Alfiorowa zaczęło grozić niebezpieczeństwo, został przetransportowany na terytorium kontrolowane przez Kijów pod nadzorem sił operacji specjalnych Ukrainy.

Żołnierz skontaktował się ze stroną ukraińską za pomocą projektu Chcę Żyć, prowadzonego przez HUR.

W połowie września projekt przekazał, że liczba zgłoszeń w sprawie oddania się do niewoli wzrosła znacząco od czasu specjalnej operacji, w efekcie której kapitan rosyjskich sił powietrznych Maksim Kuzminow uciekł z Rosji na Ukrainę śmigłowcem Mi-8.

11:30

Od przyszłego roku Ukraińcy na okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy nie będą mogli korzystać z opieki zdrowotnej - pisze portal Sprotyw, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

Od 2024 roku okupanci planują obsługiwać Ukraińców w szpitalach na okupowanym terytorium tak jak cudzoziemców. Obywatele ukraińscy, nie posiadający ubezpieczenia, będą pozbawieni opieki medycznej poza pomocą w nagłych wypadkach.

By otrzymać polisę ubezpieczeniową, konieczny jest rosyjski paszport - podaje serwis.

W ten sposób "Moskwa kontynuuje politykę szantażu, by zmusić Ukraińców do otrzymania paszportu Rosji" - ocenia portal Sprotyw.

10:37

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj może zaproponować specjalne warunki firmom z branży zbrojeniowej, które będą gotowe rozwijać produkcję ze stroną ukraińską.

Zełenski, przemawiając podczas międzynarodowego forum przemysłu obronnego, poinformował o utworzeniu sojuszu, do którego mogą dołączać producenci broni i sprzętu wojskowego, by "wraz z Ukrainą budować arsenał wolnego świata".

"Priorytetem dla nas jest rozwój produkcji obronnej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, produkcji amunicji, rakiet, dronów na Ukrainie we współpracy ze światowymi liderami branży" - oznajmił.

09:31

Rosja zamierza nadal wykorzystywać jednostki ochotnicze i prywatne firmy wojskowe, w tym Grupę Wagnera, ale przy większym nadzorze ze strony Kremla - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w piątek rosyjskie władze opublikowały nagranie wideo, na którym prezydent Władimir Putin spotkał się z byłym szefem sztabu Grupy Wagnera, Andriejem Troszewem, powierzając mu zadanie nadzorowania i tworzenia nowych "ochotniczych jednostek bojowych". W spotkaniu uczestniczył również wiceminister obrony Junus-Bek Jewkurow.

Wskazano, że mniej więcej w czasie buntu Grupy Wagnera w czerwcu 2023 roku Troszew objął stanowisko w oficjalnych siłach bezpieczeństwa - był prawdopodobnie zaangażowany w zachęcanie innych wagnerowców do podpisywania kontraktów, co przyczyniło się do buntu i stąd wielu weteranów prawdopodobnie uważa go za zdrajcę. Z kolei Jewkurow został ostatnio sfotografowany podczas podróży po krajach afrykańskich.

"Prezydenckie poparcie dla Troszewa i Jewkurowa wskazuje na ciągłe wykorzystywanie przez Rosję jednostek ochotniczych i prywatnych firm wojskowych oraz planowanie przyszłości Grupy Wagnera. Rosja jest gotowa wykorzystać doświadczenie weteranów, którzy mogą zademonstrować swoją lojalność wobec państwa i dalsze zaangażowanie na Globalnym Południu, ale prawdopodobnie przy większym nadzorze ze strony Kremla" - oceniono.