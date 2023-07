Nadleśnictwo Olsztynek (woj. warmińsko-mazurskie) przygotowało nową atrakcję turystyczną dla amatorów biegów na orientację. To sześć leśnych tras na obszarze tzw. Zielonego Punktu Kontrolnego "Kołatek Świerkocin".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock