Rolnictwo precyzyjne to dodatek do gry Farming Simulator 22, dzięki której można poznać tajniki rolnictwa. W pracach nad nim pomagali naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

/ Farming Simulator 22 / Materiały prasowe

I Ty możesz zostaćrolnikiem

Farming Simulator to gra symulacyjna stworzona przez szwajcarską firmę Giants Software. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych i popularnych symulatorów na świecie, który pozwala graczom poznać wszystkie sekrety rolnictwa. Jej twórcy - Stefan Geiger i Christian Ammann - dorastali na wsi, więc życie rolnika znają od podszewki. Pewnego dnia postanowili stworzyć grę odtwarzającą życie rolnika, symulując jego wszystkie najważniejsze aspekty - od obsługi maszyn, przez zarządzanie glebą, po prowadzenie gospodarstwa.

Liczy się precyzja

Rolnictwo precyzyjne, co to takiego? Rolnictwo precyzyjne po raz pierwszy pojawiło się w grze Farming Simulator 19. Bezpłatny dodatek pobrano na całym świecie ponad milion razy. Rolnictwo precyzyjne to rozwiązania, które umożliwiają nam prowadzenie gospodarstwa rolnego w oparciu o gromadzenie i przetwarzanie różnych danych pozyskiwanych m.in. dzięki technologiom satelitarnym. Te pozwalają lepiej kontrolować koszty nawozów, materiału siewnego oraz środków ochrony roślin. Do niedawna, z takich rozwiązań mogli korzystać tylko najwięksi plantatorzy, dzisiaj ta technologia jest dostępna dla wszystkich.





Nowe technologie w rolnictwie i w grze

Rolnictwo precyzyjne pojawiło się w grze Farming Simulator z inicjatywy firmy John Deere, w ramach projektu "Precision Farming" finansowanego przez EIT Food - wiodącą europejską inicjatywę innowacji w dziedzinie żywności. Skupia się ona na promocji rolnictwa zrównoważonego i zwraca uwagę na potrzebę ograniczenia wpływu działalności człowieka na środowisko.

Osoby, które mieszkają w dużych aglomeracjach, mogą nie wiedzieć zbyt wiele o nowoczesnej technologii rolniczej lub o tym, jak żywność trafia do sklepów spożywczych i na ich stół. Celem naszego projektu jest promowanie wiedzy na temat nowoczesnej technologii rolniczej i zrównoważonych praktyk produkcji żywności właśnie wśród osób, które z rolnictwem spotykają się tylko wirtualnie - mówi Tomasz Jeliński, główny specjalista Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, placówki badawczej zaangażowanej w tworzenie dodatku Precision Farming.

Precision Farming 22

W pierwszej edycji dodatku Precision Farming podstawą rozgrywki było nawożenie i planowanie zabiegów na polu, a uzyskane parametry gleby ułatwiały przydzielanie odpowiednich ilości nawozów oraz dawek zapotrzebowania przy wapnowaniu. Jest to równoznaczne z oszczędnościami, kluczowymi nie tylko w grze, ale również w prawdziwym gospodarstwie. Produkt kierowaliśmy szczególnie do młodych rolników, których oswajamy z najnowszymi technologiami, w tym z rolnictwem precyzyjnym, powszechnie uważanym za drogą technikę - mówi Tomasz Jeliński.

Wideo youtube

Dwa lata po premierze, na rynek trafia nowa wersja Precision Farming, która stanowi bezpłatny dodatek do gry Farming Simulator 22.





W tej edycji dodatku, gracz może poznać wszystkie zalety rolnictwa precyzyjnego. Dodatek umożliwia m.in. zmienne dawkowanie wysiewu, zwalczanie chwastów za pomocą punktowych oprysków czy zmienne dawki nawożenia z wykorzystaniem czujników upraw. Jeżeli gracz nie może lub nie chce poświęcić czasu na samodzielne pobieranie próbek gleby, może nabyć mapy glebowe bezpośrednio od usługodawcy. Nowością w Farming Simulator 22 jest wynik środowiskowy, który umożliwia optymalizację wpływu upraw na środowisko zewnętrzne.



To nie tylko gra! Wokół gry Farming Simulator 22 powstała ogromna społeczność, wymieniająca się spostrzeżeniami na forach internetowych, a także rywalizująca podczas rozgrywek e-sportowych. Dodatek Precision Farming do gry Farming Simulator 22 jest bezpłatny.