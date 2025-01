Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z odkrytą tydzień temu fabryką narkotyków w Szczytnie w Warmińsko-Mazurskiem. Obiekt przy ulicy Gnieźnieńskiej został znaleziony przypadkowo, w trakcie niegroźnego pożaru. W środku znajdowała się kompletna linia do produkcji klefedronu.

Policyjni laboranci w trakcie pracy / Policja Warmińsko-Mazurska / Policja

Do odkrycia hali doszło we wtorek tydzień temu . Strażacy zostali wezwani do zadymienia w jednym z pomieszczeń, gdzie przechowywane były śmieci. W trakcie oględzin obiektu znaleziono laboratorium narkotyków. W tej sprawie zatrzymano dwie osoby, które już usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu.

39-letni Patryk K. usłyszał zarzut dotyczący wytwarzania klefedronu. W hali zabezpieczono m.in. 76 kilogramów tej substancji psychotropowej w proszku i prawie tysiąc litrów w płynie. Mężczyzna odpowie również za wytwarzanie wyrobów akcyzowych - papierosów. Straty skarbu państwa z tego tytułu wyniosły trzy miliony złotych. Policja zatrzymała też 40-letniego Radosława G., który odpowie za utrudnianie śledztwa. Miał on ukryć jedną z osób i zacierać ślady.

Zabezpieczone narkotyki i zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Policja Warmińsko-Mazurska /

Mężczyźni nie przyznali się do winy. Decyzją Sądu Rejonowego w Szczytnie zostali oni aresztowani na trzy miesiące. Jak dowiedział się nasz reporter, sprawa niedługo zostanie przeniesiona do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

W hali oprócz klefedronu zabezpieczono 4,5 tony krajanki tytoniowej. Według wstępnych ustaleń czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków może wynieść nawet kilkadziesiąt milionów złotych.