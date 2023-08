Z początkiem sierpnia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie została przemianowana na Akademię Policji w Szczytnie. Ustawę w tej sprawie pod koniec maja podpisał prezydent Andrzej Duda. Wykładowcy podkreślają, że zmiana pozytywnie wpłynie na kształcenie kadry kierowniczej i oficerów policji.

Koniec Wyższej Szkoły Policji, teraz jest Akademia Policji w Szczytnie. / Akademia Policji w Szczytnie / Materiały prasowe

Historia szkolenia policjantów, a wcześniej milicjantów w Szczytnie sięga lat 50. ubiegłego wieku. W 1954 roku utworzono Ośrodek Szkolenia Oficerów Milicji Obywatelskiej, który cztery lata później został przemianowany na Szkołę Oficerską MO. W 1972 roku pojawiła się Wyższa Szkoła Oficerska. W 1989 roku utworzono natomiast Wydział Porządku Publicznego warszawskiej Akademii Spraw Wewnętrznych. Rok później na mocy rządowego rozporządzenia powstała już Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, która funkcjonowała do końca lipca tego roku. Od sierpnia tego roku mamy Akademię Policji w Szczytnie.

Jaka uczelnia może zostać akademią?

Wyraz "akademia" może być używany w nazwie uczelni, która posiada co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W Akademii Policji w Szczytnie są one w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz w dyscyplinie nauki prawne. Ponadto Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie oraz nauki prawne.

Co daje "akademia" w nazwie?

Posiadanie statusu uczelni akademickiej daje uprawnienia do samodzielnego tworzenia nowych kierunków studiów, nadawania stopni i tytułów naukowych, a także ma wpływ na wysokość otrzymywanych przez jednostkę dotacji, czyli środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego, rozwój młodej kadry oraz działalność dydaktyczną. To także świadectwo rangi jednostki jako ośrodka badawczego, co ma swoje przełożenie w tworzeniu konsorcjów ubiegających się o pozyskiwanie środków na badania naukowe. Jest również odzwierciedleniem poziomu naukowego uczelni - mówi nadkomisarz Krzysztof Wasyńczuk, rzecznik Akademii Policji w Szczytnie.

Aktualnie Akademia Policji w Szczytnie kształci studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz uczestników studiów podyplomowych. W ofercie studiów I stopnia są następujące kierunki: Kryminologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Nauka o Policji (tzw. studia oficerskie), Kryminalistyka w służbie prawa, Administracja. Studia II stopnia prowadzone są z na kierunkach: Kryminologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

W lipcu na uczelni studiowało 1740 studentów oraz 276 uczestników studiów podyplomowych. Dzisiaj trwają prace nad zmianą szyldu na głównym budynku Uczelni.