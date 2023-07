Już jutro, czyli 5 lipca bawimy się na Mazurach i przejmujemy Mikołajki! Przyjeżdżajcie. Przygotowaliśmy mnóstwo niespodzianek! Sprawdźcie, kogo zaprosiliśmy!

/ Grafika RMF FM

Jak zaczynać wakacje, to tylko na Wakacyjnym zlocie gwiazd z RMF FM! Będą z nami:

Blanka,

Margaret,

Daria,

Piotr Kupicha,

Wiktor Dyduła,

Verde

i śpiewający kucharz Matteo Brunetti!

Zapraszamy także Was. Sprawdźcie, co dla Was przygotowaliśmy?

Na Mazurach zobaczycie Gwiazdy w zwariowanych rolach! Będzie nauka tańca w pianie, dancing na jachcie dla zakochanych i impreza dla singli!

Ponadto śpiewający bus, wyścigi na motorówkach, koncert finałowy i inne akcje!

Tak było rok temu / RMF FM





Wejściówki do zgarnięcia!

Jeśli chcecie wziąć udział w szalonym party dla singielek i singli z Margaret i Wiktorem Dydułą, koniecznie wejdźcie na www.rmf.fm i sprawdźcie szczegóły.

Mamy tam także wejściówki na Rejs dla zakochanych oraz na zwariowany lunch, na którym o dobrą zabawę zadba Matteo Brunetti?

Poniżej harmonogram naszego wakacyjnego zlotu gwiazd w Mikołajkach

12:00 Lunch z Matteo Brunettim (Scena RMF FM przy Promenadzie)

Lunch z Matteo Brunettim (Scena RMF FM przy Promenadzie) 12:30 Śpiewający bus z Piotrem Kupichą

Śpiewający bus z Piotrem Kupichą 13:00 Nauka tańca z Blanką (Rynek)

Nauka tańca z Blanką (Rynek) 13:30 Piana Party (Rynek)

Piana Party (Rynek) 14:30 Impreza dla singli z Margaret i Wiktorem Dydułą

Impreza dla singli z Margaret i Wiktorem Dydułą 15:00 Kapkowanie w rytm muzyki z Verde (Scena RMF FM przy Promenadzie)

Kapkowanie w rytm muzyki z Verde (Scena RMF FM przy Promenadzie) 15:30 Rejs dla zakochanych z Darią Marx

Rejs dla zakochanych z Darią Marx 16:00 "Śpiewanie na streecie" z Piotrem Kupichą (Scena RMF FM przy Promenadzie)

"Śpiewanie na streecie" z Piotrem Kupichą (Scena RMF FM przy Promenadzie) 17:00 Koncert finałowy: Piotr Kupicha, Blanka, Daria Marx, Verde (Scena RMF FM przy Promenadzie) Tak bawiliśy się w ubiegłym roku / RMF FM Tak bawiliśy się w ubiegłym roku / RMF FM W tym roku także czekać na Was będzie nasz dziennikarz Piotr Bułakowski / RMF FM