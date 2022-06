Ciepły początek weekendu przyciągnął na Szlak Wielkich Jezior Mazurskich miłośników wypoczynku nad wodą i wiatru w żaglach. Najbliższe dni mają gwarantować niemal wakacyjną pogodę. Warto dodać, że przyjeżdżając teraz na Mazury można jeszcze oszczędzić, bo ceny są niższe w porównaniu do wysokiego sezonu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Widać, że miłośnicy wypoczynku na Mazurach czekali na poprawę pogody, bo wraz z pojawieniem się słońca i wyższą temperaturą rozdzwoniły się telefony w kapitanatach portów i recepcjach hoteli.

Jest taniej, więc warto się pospieszyć

To taki nagły zmasowany atak na nasze telefony. Potwierdza się to, o czym mówiliśmy jeszcze kilka tygodni temu, że w tym roku wiele osób czeka do ostatniej chwili z podjęciem decyzji o przyjeździe na Mazury. Wszyscy dokładnie sprawdzają pogodę, bo nikt nie lubi wypoczywać w czasie deszczu. Każdy też coraz baczniej przygląda się domowemu budżetowi, więc jak już turysta płaci, to chce, żeby wszystko było najlepsze, w tym pogoda - mówi Joanna Durkiewicz z Wioski Żeglarskiej w Mikołajkach.

Planując teraz wypoczynek na Mazurach można jeszcze zaoszczędzić. Po pierwsze, ceny czarteru jachtów oraz wynajmu pokoi są mniejsze niż w szczycie sezonu, czyli na przełomie lipca i sierpnia. Druga sprawa to wciąż rosnące koszty paliwa, prądu. Właściciele portów, czarterów, czy hoteli nie są w stanie zagwarantować, czy ustalone na ten sezon ceny nie będą jeszcze podwyższone. Na czerwiec mamy jeszcze wolne zarówno pokoje, jak i jachty, ale już na lipiec i sierpień jest ciasno - mówi Durkiewicz.

MOPR ma więcej pracy

Wraz z pojawieniem się na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich większej liczby żeglarzy, więcej pracy mają też ratownicy Mazurskiego Pogotowia Ratunkowego. Dbające o bezpieczeństwo turystów wodne karetki miały już pierwszą interwencję.

Załoga stacjonująca w Pieczarkach nad jeziorem Dargin została wezwana do portu w Sztynorcie, gdzie kobieta zraniła sobie nogę. Ratownicy przypominają, że uważać trzeba nie tylko w czasie żeglowania, czy pływania motorówką, ale też w portach.

Z roku na rok ratownicy odnotowują coraz więcej przypadków urazów właśnie w portach, czy na lądzie.