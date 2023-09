Od poniedziałku na drogowym odcinku lotniskowym (DOL) drogi wojewódzkiej nr 604 pomiędzy miejscowościami Ruskowo a Przeździęk Wielki trwają wojskowe ćwiczenie pod kryptonimem ROUTE 604. Ćwiczone będą procedury lądowania i startu samolotów wojskowych na drodze publicznej.

Imponujące nagrania z lądowania F-16 zamieścił na platformie X Sztab Generalny Wojska Polskiego.