Kolejne opóźnienie zakończenia budowy odcinka trasy ekspresowej S3 Dargobądz-Troszyn w Zachodniopomorskiem. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczyła kolejną datę finalizacji inwestycji na początek kwietnia przyszłego roku.

Budowa S3 Świnoujście-Troszyn, zdj. z kwietnia 2023 r. / Marcin Bielecki / PAP

GDDKiA przekonuje, że przyczyny opóźnienia są niezależne od głównego wykonawcy. Najpierw była to sprawa problemów z dostępnością stali konstrukcyjnej do budowy mostu łukowego w Wolinie. Wynikało to z wojny w Ukrainie. Kolejna przyczyna to awaria mostu obrotowego w Wolinie, która zablokowała ruch barek wykorzystywanych w inwestycji.

Główny wykonawca ma też jednak inne problemy. W ostatnich dniach Polbud-Pomorze poinformował, że zamierza zejść z placu budowy. Ta decyzja ze względów formalnych nie weszła jednak w życie.

Jednocześnie do naszej redakcji zwrócili się podwykonawcy, którzy twierdzą, że od kilku miesięcy nie otrzymują od Polbudu-Pomorze zapłaty za wykonane usługi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdziła, że rozpatruje 20 skarg podwykonawców na kwotę w sumie kilkunastu milionów złotych.

Polbud-Pomorze, mimo wielu próśb, nie odpowiedział na pytania o płatnicze zatory i sytuację finansową spółki.

16-kilometrowy odcinek ekspresówki tuż przed Świnoujściem miał być pierwotnie gotowy w maju. Wartość inwestycji to blisko 700 milionów złotych.