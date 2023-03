Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci młodego mężczyzny, którego zwłoki znaleziono na bagnistym terenie niedaleko Białowieży (woj. podlaskie). Przy zmarłym znaleziono dokumenty wskazujące, że może to być 23-letni obywatel Afganistanu.

Jan Andrejczuk z Prokuratury Rejonowej w Hajnówce poinformował, że w niedzielę po południu policja w Hajnówce została zawiadomiona o tym, iż na terenie bagiennym nad rzeką Narewka niedaleko Białowieży znaleziono ciało młodego mężczyzny.

W czasie pierwszych oględzin ciała nie znaleziono obrażeń, które wskazywałyby na to, że ktoś przyczynił się do śmierci mężczyzny. Miał on przy sobie dokumenty wskazujące, że może to być urodzony w 2000 roku obywatel Afganistanu.

W śledztwie - oprócz okoliczności jego śmierci - będzie ostatecznie weryfikowana również tożsamość zmarłego. Zwłoki zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku.



W poniedziałek zostanie formalnie wszczęte śledztwo w Prokuraturze Rejonowej w Hajnówce. Potem zebrane dowody będą najprawdopodobniej przekazane do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.