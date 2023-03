Kilka tysięcy zwolenników prorosyjskiej partii Sor demonstrowało w Kiszyniowie. Przed budynkiem mołdawskiego parlamentu doszło do starć z policją.

Policja na trasie protestu / Leszek Szymański / PAP

Demonstrujący żądali od władz, by pokryły rosnące rachunki za usługi komunalne. Jednocześnie domagali się ustąpienia obecnych władz i rozpisania przedterminowych wyborów prezydenckich i parlamentarnych.



Do starć doszło przed parlamentem. Organizatorzy protestu chcieli przejść na główny plac, ale policja zablokowała drogę kordonem i pojazdami policyjnymi - podał portal Point.md.

Uczestnicy protestu / Leszek Szymański / PAP

Wcześniej policja oświadczyła, że rozbiła liczącą kilkadziesiąt osób siatkę bojówkarzy, powiązanych ze służbami specjalnymi Rosji. Poinformowała także o zatrzymaniu 54 osób w związku z demonstracją.

Uczestnicy protestu / Leszek Szymański / PAP

Andrei Spinu, szef kancelarii prezydent Mai Sandu powiedział, że demonstracja była nieudaną próbą destabilizacji w kraju.

To, co odbyło się dzisiaj w centrum stolicy, nie było protestem. Trzeba powiedzieć otwarcie, że była to nieudana próba ze strony Rosji zdestabilizowania sytuacji w Mołdawii - oświadczył urzędnik. Jego wypowiedź przekazała niezależna rosyjska "Nowaja Gazieta. Jewropa".



Od końca lutego partia Sor, dowodzona przez oligarchę Ilana Sora, zwoływała protesty o wydźwięku antyrządowym. Władze Mołdawii są przekonane, że krajowi zagraża destabilizacja.