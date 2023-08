Od 18 do 20 sierpnia nasze miasto ponownie będzie przyjaznym portem pełnym zabawy. To święto podkreśla morski charakter Szczecina.

Żagle 2023. Żeglarski Szczecin Zaprasza!

Zorganizowane po raz pierwszy w 2021 roku, jako rekompensata odwołanych z powodu pandemii regat wielkich żaglowców the Tall Ships Races, już na dobre wpisały się w kalendarzu wakacyjnych imprez Szczecina. To wydarzenie nawiązuje do żeglarskich tradycji Szczecina, a swoją otwartością i przyjazną atmosferą zachęca do wspólnego celebrowania nie tylko mieszkańców, ale także przyjezdnych turystów i żeglarzy z różnych części globu.

Tegoroczna edycja Żagli będzie obfitować w morze atrakcji. Po dwóch stronach Odry zacumują znane i uwielbiane przez uczestników wydarzenia żaglowce oraz inne jednostki pływające. W tym roku kurs na Szczecin obiorą jednostki z Polski, Niemiec, Finlandii czy Holandii. Z gościnności Szczecina skorzystają jednostki szkoleniowe, oldtimery, okręty wojskowe, ale także prywatne jachty, które zacumują w miejskiej marinie. Podczas wydarzenia mieszkańcy i turyści będą mieli możliwość nie tylko zwiedzania jednostek, ale także przepłynięcia się nimi. Na początku sierpnia uruchomiona zostanie sprzedaż biletów na rejsy na pokładzie naszych gwiazd.

Kogo możemy się spodziewać?

Na Żaglach będzie z nami ORP Iskra, czyli szkolna barkentyna Marynarki Wojennej, która jako pierwszy okręt pod polską banderą okrążył świat. Przez zimne Morze Północne przepłynie i zarzuci swe cumy u stóp Wałów Morgenster. Ten holenderski żaglowiec z białym galionem przedstawiający syrenę obejmującą głowę galopującego konia, zachwyci mieszkańców i turystów nie tylko swoim wyglądem, ale także i historią. Bogatą historię zaprezentuje nam także nasza polska jednostka - Baltic Beauty. Obojętnie nie będzie można przejść także obok najstarszej jednostki, która odwiedzi tegoroczne Żagle. Niemiecki Ernestine został wybudowany w 1899r. Może przyjąć na swój pokład jednocześnie 24 osoby.

W sierpniu zarówno Nabrzeże Starówka jak i Wały Chrobrego będą wypełnione po brzegi nie tylko pięknymi jednostkami, ale także atrakcjami. Łasztowia zamieni się w wyspę, na której nie zabraknie dobrej zabawy, pysznego jedzenia i genialnych dźwięków. To właśnie tutaj, zaraz po zejściu z łączącego dwa brzegi Odry mostu pontonowego, pojawi się scena główna, na której przez trzy dni wystąpią topowe gwiazdy. Za sprawą Holiday Parku będzie można przeżyć niezapomniane chwile na największym kole młyńskim, a mega szybkie kolejki górskie zadbają o odpowiedni poziom adrenaliny przez cały weekend. Tuż za wesołym miasteczkiem będzie można zajrzeć do Food Portu, gdzie zacumują food trucki z rzemieślniczymi lodami, wybornymi zapiekankami i innymi przekąskami. Nie będzie można też pominąć Wyspy Grodzkiej, gdzie w otoczeniu żaglowców i dobrej muzyki będzie można wyczilować. Słowem, będzie wybornie.

Po drugiej stronie rzeki będzie można przespacerować się alejkami Jarmarku pod Żaglami. Będą m.in. produkty regionalne, gastronomia czy Aleja Artystów. Wśród stoik nie zabraknie pysznych smakołyków, domowych wyrobów, rękodzieła, biżuterii, artystycznych dekoracji, manufakturowych kosmetyków i wielu innych. W sąsiedztwie Jarmarku pojawi się Strefa Piw Kraftowych. W specjalnie wyznaczonej Strefie wypełnionej leżakami, klimatycznymi dekoracjami i oświetleniem zagoszczą wyjątkowe, rzemieślnicze piwa różnych gatunków. Bogata oferta kraftowych browarów będzie obejmować nie tylko procentowe trunki, ale także dobrze wywarzone "zerówki". O morski klimat zadbają artyści ze sceny szantowej, która zostanie ulokowana tuż przy pomniku Centaura. Będzie można potańczyć, pośpiewać i nacieszyć oko pięknym widokiem z tarasu Wałów. Nasi najmłodsi odwiedzający będą mogli zacumować przy pomniku Adama Mickiewicza, gdzie w Strefie Dziecięcej nie zabraknie animacji, warsztatów, występów i pokazów tanecznych. Będzie kolorowo, wesoło i bajecznie.

Jak co roku Żaglom będzie towarzyszył Festiwal Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin. Tę szóstą edycję Festiwalu będzie można zobaczyć i usłyszeć zarówno nad Odrą, jak i w Teatrze Letnim czy na pl. Solidarności.

Po raz pierwszy na Jeziorze Dąbskim rozegrane zostaną Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin. Do udziału w regatach zapraszamy wszystkie jachty o długości nieprzekraczającej 15 metrów, zdolne do żeglugi na akwenie regat. Jednostki będą ścigały się w sobotę, po zakończeniu wyścigów przypłyną na Wały Chrobrego. To właśnie tutaj w niedzielę będziemy mogli zobaczyć uroczystą paradę uczestników regat.

