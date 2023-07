​Uwaga kierowcy. Od dzisiejszego poranka są utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4 w okolicach Krapkowic. Trzeba się z nimi liczyć przez kilka najbliższych dni. Co dokładnie czeka tam zmotoryzowanych?

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzono na wysokości wsi Odrowąż. Dziś do godziny 20 na jezdni prowadzącej do Katowic zajęte będą pasy - awaryjny i prawy. To oznacza, że kierowcy jeżdżą tylko jednym, lewym pasem.

Jutro od 7 rano tak samo będzie na nitce wrocławskiej, a w czwartek na obu nitkach. Z utrudnieniami na autostradzie A4 w okolicach Krapkowic trzeba się liczyć do soboty. W ostatni dzień potrwają one jednak krócej. Nie jak w poprzednich dniach do 20, a do 15.

Powodem tymczasowych zmian dla kierowców jest remont wiaduktu nad autostradą pomiędzy węzłami Krapkowice i Opole Południe.