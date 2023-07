Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na budowę wiaduktu z kładką pieszo-rowerową w ciągu ul. Lutyckiej. W zależności od złożonych ofert, miasto będzie mogło zdecydować, czy wybrany wykonawca zrealizuje zadanie rozszerzone o budowę drugiego, sąsiedniego wiaduktu. Inwestycje mają poprawić komunikację w północno-zachodniej części Poznania oraz przejazd DK 92.

W tym miejscu powstanie wiadukt / Poznańskie Inwestycje Miejskie /

To długo wyczekiwane inwestycje, które miejscy urzędnicy zapowiadają od kilku lat.

Przetarg na tak wyczekiwaną inwestycję dla Strzeszyna i okolic ogłaszamy w dniu, w którym pierwsi kierowcy przejechali nowym przejazdem pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej. Dążymy do tego, by również linia kolejowa łącząca Poznań z Piłą nie była już przeszkodą w codziennej drodze do pracy czy szkoły wielu mieszkańców północno-zachodniego Poznania. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i pasażerów autobusów - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Ul. Lutycka biegnie w ciągu drogi krajowej nr 92, dlatego budowa wiaduktu usprawni przejazd przez miasto w relacji wschód - zachód.

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zajmie się budową wiaduktu i likwidacją przejazdu kolejowego w ciągu ul. Lutyckiej. Nad torowiskiem powstanie także kładka pieszo-rowerowa, która zapewni bezpieczny i wygodny dostęp do zielonych terenów rekreacyjnych w rejonie pobliskiego fortu oraz do osiedli mieszkaniowych na Strzeszynie. Zadaniem wykonawcy będzie również budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym podziemną - mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Przetarg został skonstruowany tak, że możliwa jest równoczesna budowa drugiego, siostrzanego wiaduktu w ciągu ul. Golęcińskiej. W ogłoszonym przetargu ul. Golęcińska została ujęta tzw. prawem opcji.

Oferenci wycenią budowę wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej jako zakresu podstawowego oraz - w prawie opcji - budowę wiaduktu w ciągu ul. Golęcińskiej. To, które prace zostaną zrealizowane zależy od sumy pieniędzy w miejskiej kasie i wysokości ofert.





Prace budowlane mają być zrealizowane w latach 2024-2025.