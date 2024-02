Na przejściu granicznym z Niemcami w Świecku trwa protest rolników. Do godziny 13 ma potrwać rolnicza blokada autostrady A2 w rejonie przejścia. Początkowo rolnicy zapowiadali aż miesięczny protest w tym miejscu.

Protest rolników w Świecku / Beniamin Piłat / RMF FM

Objazdy dla ciężarówek

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Piłat, w rejonie przejścia granicznego po jednej i drugiej stronie jezdni ustawione są ciągniki, które utworzyły korytarz życia.

Przejechać tu mogą tylko samochody osobowe. Policja wytyczyła objazdy dla ciężarówek, które kierowane są na inne drogi i opuszczają autostradę A2 już na węźle Jordanowo. Pojazdy ciężarowe są kierowane objazdami na inne przejścia graniczne - między innymi do Kostrzyna nad Odrą lub Olszyny, gdzie już tworzą się korki.

Nad bezpieczeństwem czuwają policjanci - zarówno w miejscu protestu jak i na zjazdach z A2 w stronę przejść granicznych.

Protest rolników w Świecku Beniamin Piłat / RMF FM

"Czekamy na premiera"

Maszyny rolnicze ustawione są na autostradzie, a rolnicy rozpoczynają kolejny dzień protestu. Niektórzy czekają w swoich maszynach - a czekają głównie na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem i wycofanie unijnej polityki Zielonego Ładu.

"Czekamy na premiera" - głosi jeden z transparentów wywieszonych na rolniczych maszynach. "Unijna polityka rujnuje rolnika" - to kolejne hasło, które przygotowali protestujący.

Blokada ma potrwać do godziny 13, ale jak usłyszał nasz reporter, to na razie protest ostrzegawczy. Niewykluczone, że zostanie on wydłużony lub będą kolejne blokady.

Szykuje się kolejny protest na przejściach granicznych z Ukrainą

Nowy tydzień może przynieść kolejne protesty na granicy z Ukrainą. Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, 1 marca demonstrację planują wznowić przewoźnicy. Chodzi o protest zawieszony formalnie w styczniu.

Z informacji naszego dziennikarza wynika, że przewoźnicy z Lubelszczyzny i Podkarpacia chcą znów blokować przejścia w Hrebennem, Dorohusku i Korczowej. Niewykluczone, że protest obejmie też dojazd do przejścia w Medyce.

Przewoźnicy skarżą się, że z rynku wypierają ich Ukraińcy. Od listopada 2023 r. domagają się przywrócenia obowiązku posiadania zezwoleń przez przewoźników z Ukrainy.