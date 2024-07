Okaleczone zwłoki owczarka niemieckiego odnaleźli policjanci w stodole w gminie Kruszwica, w województwie kujawsko-pomorskim. 41-letniemu mieszkańcowi tej gminy, który powiesił psa, wcześniej brutalnie go okaleczając, grozi pięć lat więzienia.

/ KPP Inowrocław / Policja

We wtorek policja poinformowała, że do mundurowych z Kruszwicy dotarło zgłoszenie o możliwości zagrożenia zdrowia lub życia psa należącego do jednego z mieszkańców gminy.

Na miejsce przyjechała wezwana grupa policyjna wraz z weterynarzem. W stodole ujawniono okaleczone zwłoki owczarka niemieckiego. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Zatrzymali 41-letniego sprawcę - właściciela psa, który był nietrzeźwy i trafił do policyjnego aresztu.

Do zdarzenia doszło 29 czerwca. Mężczyzna usłyszał zarzut z ustawy o ochronie zwierząt. Zarzuca mu się zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzany przyznał się i złożył wyjaśnienia.

Obecnie 41-latek jest pod policyjnym dozorem. Grozi mu pięć lat za kratami.