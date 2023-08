Na poplenerową wystawę malarstwa olejnego, akwarel i grafik zapraszają artyści obecni na Ogólnopolskim Plenerze w Przytoku koło Zielonej Góry. Wystawa zostanie otwarta w piątek 4 sierpnia o godz.17.00 w Pałacu w Przytoku.

Artyści zaprezentują ponad 100 obrazów / Materiały prasowe

Na zielonogórski plener przyjeżdżają od ponad 30 lat artyści z całej Polski. W tym roku najstarszym plastykiem uczestniczącym w tym wydarzeniu jest 93-letni nestor polskiego malarstwa z Poznania - artysta Bogusław Olejniczak, który w swoim bogatym dorobku twórczości szuka własnego, indywidualnego sposobu przedstawiania natury.

Jak podkreśla główna organizatorka pleneru Krystyna Beniuk, to właśnie natura jest inspiracją dla twórców przyjeżdżających co roku do Zielonej Góry.

Twórców inspiruje zielonogórska natura / Materiały prasowe

Zielonogórski plener przyciąga artystów od ponad 30 lat / Materiały prasowe

W szczególności artystów inspirują tutejsze malownicze tereny, przepiękne lasy, urzekające parki oraz urokliwe otoczenie neorenesansowego pałacu w Przytoku. Wszystko to sprawia, że na malarski plener, w poszukiwaniu natchnienia, przybywają co roku wybitni artyści z terenu całej Polski, a często także twórcy zza granicy.

W tym roku swoje malarstwo zaprezentują m.in. Bogusława Barczak, Tatiana Cybulska, Jarosław Drążek, Jerzy Zastawny, Janina Mikos oraz Monika Sobiczewska.

Plener w Przytoku przyciąga artystów z Polski i zagranicy / Materiały prasowe

Tradycją zielonogórskich plenerów są towarzyszące im warsztaty plastyczne / Materiały prasowe

Na poplenerowej wystawie, której otwarcie zaplanowano w piątek 4 sierpnia o godz.17.00 w Pałacu w Przytoku artyści zaprezentują ponad 100 obrazów malowanych w różnorodnych formach i technikach malarskich.

Tradycją zielonogórskich plenerów są towarzyszące im warsztaty plastyczne dla dzieci, nauczycieli oraz lekarzy, w czasie których zawodowi twórcy przekazują swoje umiejętności twórcze osobą zafascynowanym malarstwem i sztuką.