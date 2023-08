W piątek przed południem na Obwodnicy Trójmiasta (S6) i Obwodnicy Południowej Gdańska utworzyły się zatory drogowe w stronę autostrady A1 i Elbląga. Drogowcy podają, że korki są spowodowane natężeniem ruchu i budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.

Dyżurny PID GDDKiA Wojciech Buczek poinformował, że w piątek ok. godz. 11 utworzyły się zatory drogowe na Obwodnicy Trójmiasta i Obwodnicy Południowej Gdańska w kierunku autostrady A1 i Elbląga. Na odcinku między węzłami Gdańsk Karczemki-Gdańsk Lipce korek ma ok. 7 kilometrów. Między węzłami Gdynia Wielki Kack-Klukowo zator ma ok. 5 kilometrów - podał dyżurny.



Wskazał, że przyczyną spowolnienia jest natężenie ruchu i przebudową węzła Gdańsk Południe w ramach budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.



Prace drogowe na węźle Gdańsk Południe, który łączy obwodnicę południową z obwodnicą Trójmiasta, rozpoczęły się pod koniec marca.



Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej w przyszłości umożliwi sprawny przejazd od autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 na zachód i północ województwa pomorskiego. OMT przywróci też możliwość prowadzenia dalekobieżnego tranzytu trasą S6 wzdłuż wybrzeża Bałtyku, w kierunku Lęborka, Słupska, Koszalina i Szczecina. Zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20. Odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna oraz odciąży istniejącą Obwodnicę Trójmiasta.