Ostrzeżenie dla woj. kujawsko-pomorskiego. Od czwartkowego popołudnia do piątkowego poranka temperatura przy gruncie może spaść nawet do -4 st. C. W połączeniu z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem może to doprowadzić do oblodzenia dróg i chodników - przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.