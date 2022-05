Funkcjonariusze CBŚP z Opola i Katowic rozbili dwie grupy przestępcze zajmujące się nielegalną produkcją papierosów i tytoniu. Zatrzymano w sumie 17 osób.

/ CBŚP Katowice / Materiały prasowe

Dwie grupy przestępcze zajmujące się nielegalną produkcją papierosów i tytoniu a następnie wprowadzeniem ich do obrotu, zatrzymali Funkcjonariusze CBŚP z Opola i Katowic. W sumie policjanci zlikwidowali 3 krajalnie tytoniu oraz fabrykę papierosów, zatrzymując przy tym 17 osób i przejmując nielegalne papierosy, tytoń oraz specjalistyczne maszyny służące do ich produkcji i pakowania.

Likwidacja fabryki papierosów CBŚP w Opolu / Policja

Podczas pierwszej akcji funkcjonariusze zatrzymali 12 osób, w wieku od 24 do 74 lat, na terenie województw: opolskiego, śląskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Dodatkowo 1 osoba została doprowadzona z aresztu śledczego. W trakcie działań zlikwidowano 2 wytwórnie krajanki tytoniowej, a także zabezpieczono ponad 3,7 tony tytoniu, gotowe papierosy, jak również kokainę i marihuanę oraz broń i amunicję, która będzie badana przez biegłych. Wartość przejętych wyrobów tytoniowych oszacowano na kwotę około 2,7 mln zł.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała od grudnia 2020 roku i zajmowała się wprowadzaniem do obrotu na terenie Polski nielegalnych wyrobów tytoniowych. Straty Skarbu Państwa w wyniku jej działalności mogły wynieść co najmniej 18 mln zł.

Likwidacja fabryki papierosów CBŚP w Katowicach / Policja

Kolejną akcję przeprowadzili policjanci z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy ustalili, że w województwie śląskim na terenie Jaworzna, mogą być produkowane nielegalne papierosy. W efekcie zatrzymano 5 osób.

Na terenie hali produkcyjnej funkcjonariusze zabezpieczyli maszyny służące do wytwarzania i pakowania papierosów, a także do krojenia tytoniu. Przejęto również papierosy, tytoń i komponenty niezbędne do produkcji wyrobów tytoniowych oraz marihuanę i amfetaminę. Wartość nielegalnego towaru, wstępnie oszacowano na blisko 2 mln zł. Śledczy ustalili, że produkowane papierosy oraz krajanka tytoniowa były magazynowane w wynajętych garażach na terenie miasta. Wszystko wskazuje na to, że gang działał od zeszłego roku i wprowadzał do obrotu wyroby akcyzowe głównie na terenie województwa śląskiego. Śledczy szacują straty Skarbu Państwa w wyniku jego działalności na kwotę około 2 mln zł.

Pięciu zatrzymanych mężczyzn, w wieku od 26 do 54 lat usłyszało zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadania narkotyków i popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.