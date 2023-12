Wspaniałe gwiazdy, mnóstwo świetnej muzyki, pachnące lasem choinki i małopolskie przysmaki - to część atrakcji przygotowanych w ramach akcji "Choinki pod choinkę od RMF FM i Małopolski", która zawita do Olsztyna i Elbląga. Dziś zapraszamy do Warmińsko-Mazurskiego!