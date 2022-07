​Sos Wioski Dziecięce ruszają z programem wsparcia dla ukraińskich rodzin zastępczych, które znalazły się w Polsce. Przed wybuchem wojny liczyły one u naszych sąsiadów 64 tys. osób. Organizacje zajmujące się pieczą zastępczą szacują, że w Polsce przebywa ich około 1200. Udało się zgromadzić środki na vouchery zakupowe.

/ Materiały prasowe

Na razie program przewidziano na trzy miesiące. Każda osoba, każdy podopieczny SOS dostanie przez kolejne trzy miesiące vouchery w wysokości 450 zł na osobę. Czyli łącznie 1350 zł. Oni sami najlepiej wiedzą czego im potrzeba - mówi Tomasz Wodzyński - koordynator Projektu ds. pomocy humanitarnej Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Vouchery umożliwią zakup niezbędnych produktów z szerokiego asortymentu w ponad 60 tys. sklepów i punktów handlowo-usługowych w całej Polsce. Wartość pierwszej transzy kuponów wynosi 540 tysięcy złotych. Dalszy etap programu zakłada poszerzenie grona beneficjentów o kolejne rodziny w potrzebie - mówi Wodzyński.

Jednocześnie cały czas powstaje lista potrzeb podopiecznych rodzin zastępczych z Ukrainy. Jak dodaje Wodzyński, będą one kupowane przez fundacje w miarę zasobów finansowych, czyli w zależności od hojności darczyńców fundacji.

Rodziny z pieczy zastępczej, które trafiły do nas po wybuchu wojny, są w bardzo trudnej sytuacji. Nie mówię tu tylko o dramacie dziejącym się w ich kraju, lecz również o przystosowaniu się do życia w obcej przestrzeni, rynku pracy. Nieznajomość języka, problemy z orientacją, wreszcie - konieczność opieki nad dziećmi, których nieraz jest cała gromadka: dziesięcioro czy nawet piętnaścioro w różnym wieku. Trzeba pamiętać też, że są to dzieci, dla których obecna sytuacja jest jedynie kolejną traumą i bagażem trudnych doświadczeń - mówi Anna Choszcz-Sendrowska Dyrektorka PR i Komunikacji ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

W ramach działań wspierających ukraińskie rodziny zastępcze, już w czerwcu br. pierwsze 356 osób otrzymało kupony podarunkowe Sodexo o wartości nominalnej 450 złotych na osobę.