Jeszcze nigdy nie było tak źle. Dotacji nie wystarcza nawet na pensje. Przy obecnych cenach mediów bez pieniędzy od darczyńców nie da się ich opłacić - to niestety realia schroniska dla bezdomnych Bractwa Miłosierdzia imienia Brata Alberta w Lublinie.

Potrzeby są dwie: pokrywanie na bieżąco i w terminie kosztów wszystkich mediów. W najbliższych miesiącach potrzebne są nam pieniądze, żebyśmy mogli zapłacić za prąd, wywóz nieczystości, wodę i ścieki. Możemy prosić i liczyć na przychylność oraz życzliwość osób indywidualnych i firm - mówi Renata Babiarz, dyrektor schroniska dla bezdomnych Brata Alberta w Lublinie.

Dotacja, którą dysponujemy jest na poziomie 2016 r. Pokrywa 80% kosztów pensji. Pieniądze brakujące do pensji pracowników, jak również na funkcjonowanie schroniska, musimy zdobyć - dodaje.

Aktualnie w schronisku mieszka 33 podopiecznych. Trzeba ich ubrać i wyżywić. Potrzebne są środki czystości: do sprzątania i dla mieszkańców. Płyny do mycia, dezynfekcji kuchni, łazienek i innych pomieszczeń. Bractwu Miłosierdzia coraz trudniej jest pozyskać artykuły ze zbiórek. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że organizacje charytatywne z powodu wojny w Ukrainie zaczęły dostawać mniejsze wsparcie od mieszkańców. Fala pomocy przelała się na uchodźców, ale problemy w organizacjach nie zniknęły.

Nie mamy pretensji o to, że ludzie pomagają uchodźcom. Trzeba to robić. Mamy też świadomość, że ludzie są coraz biedniejszy, bo szaleje inflacja - mówi Renata Babiarz. Prosimy jednak o wsparcie finansowe, bo trzeba zebrać pieniądze, żeby zapłacić za media oraz o wsparcie w postaci środków czystości czy płynów dezynfekujących, których po prostu sami nie kupimy, bo nie mamy za co - dodaje.

Każdy przyniesiony ręcznik trafi do naszej kuchni, środki dezynfekcyjne posłużą do dezynfekcji płytek, podłóg i blatów. To wszystko zostanie wykorzystane w pomieszczeniach, które nasi mieszkańcy sprzątają sami - dodała Renata Babiarz.

Niestety darczyńców, przekazujących pieniądze i dary rzeczowe, jest mniej, także z powodu wojny na Ukrainie i wsparcia udzielanego uchodźcom.