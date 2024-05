Kto zatrzyma Igę Świątek? Liderka światowego rankingu i trzykrotna triufmatorka turnieju Rolanda Garrosa ma zdecydowanie najlepsze notowania u bukmacherów przed rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turniejem w Paryżu. W drodze do Francji Świątek wygrała prestiżowe turnieje w Madrycie i Rzymie.

Iga Świątek / AA/ABACA / PAP/Abaca

W większości światowych marek bukmacherskich kursy na zwycięstwo 22-latki z Raszyna są bardzo podobne i najniższe jednocześnie. Za każde postawione euro można w przypadku wygranej Igi Świątek liczyć na 1,6-1,65 wypłaty.

Ze plecami polskiej liderki rankingu WTA we wszystkich przypadkach plasuje się jej finałowa rywalka z Madrytu i Rzymu, jednocześnie wiceliderka tego zestawienia Aryna Sabalenka. Kursy na Białorusinkę oscylują już jednak wokół 5,5-6:1.

Finał Świątek kontra Sabalenka?Wyobrażam sobie inny finał, ale nie wyobrażam sobie finału bez Igi. Oczywiście to jest sport - trzeba utrzymać dyspozycję przez dwa tygodnie. Każde potknięcie mogą wykorzystać przeciwniczki, ale Iga jest bardzo wyraźną faworytką turnieju. To oczywiście ciąży, ale to, co Polka pokazała w Madrycie czy Rzymie, nastawia nas bardzo optymistycznie - przewiduje komentator Eurosportu Marek Furjan w rozmowie z RMF FM.

W dalszej kolejności bukmacherzy potencjalne kandydatki do zwycięstwa na kortach im. Rolanda Garrosa widzą w: finałowej rywalce Świątek z 2022 roku Amerykance CoCo Gauff (8,5-11:1), Jelenie Rybakinie z Kazachstanu (11:1), Amerykance Danielle Collins (18-19:1), Greczynce Marii Sakkari (34-41:1) czy Łotyszce Jelenie Ostapenko (40-41:1).

Dość wysoko stoją akcje wschodzącej gwiazdy tenisa z Rosji Mirry Andrijewej (41-50:1).

Świątek walkę o czwarty w karierze, a trzeci z rzędu tytuł w stolicy Francji rozpocznie prawdopodobnie w poniedziałek od meczu reprezentantką gospodarzy Leolia Jeanjean, która do głównej drabinki dostała się z kwalifikacji.