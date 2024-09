32-letni mężczyzna zginął w wypadku, do którego doszło minionej nocy w suszarni kukurydzy w Kolembrodach niedaleko Radzynia Podlaskiego (woj. lubelskie).

Silos z kukurydzą przewrócił się na stający obok samochód. Mężczyzna zginął na miejscu / Policja Lubelska / Policja

Dwóch mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, 55-latek i 32-latek, modernizowało silos do suszenia kukurydzy w Kolembrodach w gminie Komarówka Podlaska. Mężczyźni montowali osprzęt do suszenia ziarna.

Przed północą mężczyźni kończyli pracę i przygotowywali się do odjazdu. Jeden z nich zbierał narzędzia, a drugi wsiadł do opla vivaro. Wówczas doszło do rozszczelnienia suszarni i metalowy zbiornik przewrócił się na samochód - poinformował podkom. Piotr Mucha z policji w Radzyniu Podlaskim.

32-latek z Brodnicy został uwięziony w aucie, z którego wydobyli go strażacy. Mężczyzna, mimo prowadzonej reanimacji, zmarł.

Ustalaniem przyczyn wypadku zajmuje się policja i prokuratura, która w tej sprawie będzie prowadzić postępowanie.