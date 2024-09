Jak dodała policjantka, obwodnica nie jest jeszcze oddana do użytku i również tego auta na tej drodze nie powinno być. Niemniej jednak obowiązuje znak STOP, bo mogą się tam poruszać pojazdy z obsługi drogi, czy z budowy - zaznaczyła Rejn-Kozak.



Do szpitala trafiło pięć osób podróżujących samochodem osobowym. To 39-letni kierowca i jego żona oraz troje dzieci. Jedno z dzieci, 8-letnie, zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodała policjantka.



Kierowca auta był trzeźwy. Ciało 74-latka zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.



Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności wypadku.

