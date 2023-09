To bardzo dobra informacja dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie. Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej dla tej placówki. Projektowany obiekt powinien spełniać wymogi dla organizacji rozgrywek piłki ręcznej oraz siatkowej, zgodne z regulaminami międzynarodowych federacji.

Szkoła Podstawowa nr 15 w Lublinie / Urząd Miasta Lublin /

Po mobilnym boisku, na które w ubiegłym tygodniu podpisano umowę, to kolejna dobra wiadomość dla społeczności szkoły przy ul. Elektrycznej.

Teraz chcemy zaprojektować dla tej placówki pełnowymiarową halę sportową. Jednocześnie przygotowujemy się do budowy takiego obiektu w Zespole Szkół Komunikacyjno-Transportowych, gdzie jesteśmy na etapie uzyskiwana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna to ważna część realizowanych przez nas zadań budowlanych - mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju.

Nowo wybudowana hala sportowa, z salą główną o wymiarach 28 m x 45 m i wysokości ok. 12,5 m pozwoli na urządzenie boiska do piłki ręcznej, a także do siatkówki, futsalu i koszykówki.

Ponadto w sali sportowej zostanie zaprojektowana widownia z trybunami stałymi do ok. 300 osób i z odpowiednim dla tego typu obiektów nagłośnieniem.

Oprócz tego w budynku hali znajdzie się zaplecze sanitarno-szatniowe oraz techniczne: magazyn sprzętu sportowego i wyposażenia technicznego o powierzchni min. 70 m2, 8 szatni z sanitariatami (natryski, umywalnie i WC), a także 5 oddzielnych pokoi dla: trenerów, sędziów, medyków i fizjoterapeutów oraz delegata zawodów i sekretariatu rozgrywek sportowych.

Budynek nowej hali zostanie połączony dobudowanym łącznikiem z istniejącą bryłą szkoły.

Dla nowego obiektu przewidziano tradycyjną konstrukcję, z dachem z drewna klejonego i z instalacją fotowoltaiczną. Ściany i okna wewnątrz zostaną zabezpieczone piłkochwytami, podobnie jak ściana podłużna z widownią.

Dokumentacja architektoniczna i wykonawcza ma powstać w ciągu 9 miesięcy od daty zawarcia umowy. Projektant będzie również zobowiązany do pełnienia nadzorów autorskich aż do zakończenia inwestycji.

Wykonawcy mają czas na składanie ofert do 6 października.