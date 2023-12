Na Gorącą Linię RMF FM dostaliśmy mnóstwo sygnałów o fatalnym stanie dróg w Lublinie i okolicach. Po opadach śniegu jest na nich bardzo ślisko. "Z uwagi na nagłą zmianę warunków pogodowych i powstałe oblodzenie jezdni sytuacja na drogach jest trudna, choć powoli już się stabilizuje" – przekazała wieczorem Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin. Wcześniej informowano, że w korkach stanęły nawet pługosolarki.

Ul. Sikorskiego w Lublinie to jedno z tych miejsc, gdzie są największe problemy z przejazdem

Jest lodowisko, samochody i autobusy stają w poprzek, komunikacja miejska praktycznie nie jeździ - tak sytuację w Lublinie opisywał nasz słuchacz słuchacz Jarosław, który zadzwonił na Gorącą Linię RMF FM. Przez 3 godziny nie widzieliśmy żadnej piaskarki, nie widzieliśmy żadnego patrolu policji. Są stłuczki - mówił.

Rondo Krwiodawców w Lublinie / Gorąca Linia RMF FM

W bardzo wielu miejscach utrzymują się korki. Droga wygląda jak lodowisko. Pod lampami aż się świeci - relacjonował inny nasz słuchacz - pan Kamil. Od 1,5 godz. próbuję do domu dojechać - dodał.

Lubelskie drogi są dziś bardzo śliskie / Gorąca Linia RMF FM

Władze Lublina po południu informowały, że najtrudniejsza sytuacja jest m.in. na Drodze Męczenników Majdanka, al. Spółdzielczości Pracy, al. Mazowieckiego czy al. Sikorskiego. "Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do sytuacji na drogach. Z kolei wszystkie osoby, które nie muszą wyjeżdżać w miasto prosimy, by pozostały w swoich domach" - czytamy w komunikacie.

Aktualnie w terenie pracuje ponad 30 pojazdów. Na części ulic już wykonały pracę, zaczęła działać sól i lód zaczyna topnieć - poinformowała wieczorem Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin. Dodała, że pługosolarki w pierwszej kolejności kierowane są na wzniesienia.

Biało i ślisko na ul. Sikorskiego w Lublinie Gorąca Linia RMF FM

Na filmach, które dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM widać, że niektórzy kierowcy zjeżdżali na chodnik, by ominąć bardzo śliską jezdnię na ul. Sikorskiego.

Kierowcy próbują chodnikiem ominąć śliski fragment jezdni Gorąca Linia RMF FM

Zablokowana była też obwodnica Lublina w stronę Chełma. Ciężarówka wpadła w poślizg i stanęła w poprzek jezdni - podała kom. Anna Kamola z zespołu prasowego KWP w Lublinie.

Samochód ciężarowy stanął w poprzek jezdni w stronę Chełma i zablokował ją. Doszło także do wycieku paliwa. Wieczorem dyżurny GDDKiA poinformował, że ruch odbywa się już jednym pasem.