Rozpoczął się letni sezon lotów czarterowych z portu lotniczego Lublin. Można już podróżować do Turcji, niebawem także do Grecji, Tunezji i Egiptu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na razie uruchomione zostało czaterowe połączenie do tureckiej Antalyi, które ma być utrzymane do października. W maju loty mają się odbywać raz, a później pięć razy w tygodniu.

Nowością w tegorocznej siatce połączeń mają być loty na Kretę i do Hurghady. Na ostatni dzień maja zapowiedziano uruchomienie połączenia na wyspę Rodos, zaś na 10 czerwca do Monastyru. O ile w ubiegłym roku samolot do tej wypoczynkowej miejscowości w Tunezji leciał z międzylądowaniem w Katowicach, tak w tym roku będą to już loty bezpośrednie - przekazał w komunikacie Piotr Jankowski, rzecznik lotniska w Świdniku.

Łącznie w czasie sezonu wypoczynkowego Port Lotniczy Lublin będzie obsługiwał 9 lotów czarterowych w tygodniu - zapowiada Jankowski. Z lotniska w Świdniku będzie można także polecieć do Splitu w Chorwacji, Bergamo we Włoszech oraz bułgarskiego Burgas.

Latem zeszłego roku, jak informuje Port Lotniczy Lublin, połowę z niemal 65 tys. odprawionych pasażerów, stanowili pasażerowie lotów czarterowych.