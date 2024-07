Wszystkie drzewa w parkach miejskich i miejscach użyteczności publicznej w Lublinie zostaną ponownie zlustrowane - zapowiedziały władze miasta. To reakcja na wczorajszy wypadek w Ogrodzie Saskim, gdzie oderwany konar uderzył dwie nastolatki siedzące na widowni muszli koncertowej.

Oderwany konar drzewa w Parku Saski / Dominik Smaga / RMF24

Poszkodowanym na miejscu udzielono pomocy. Interwencję podjęły straż miejska, straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego i policja. Obecni byli także pracownicy Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej UM Lublin.

Urząd Miasta poinformował dzisiaj, że wszystkie drzewa znajdujące się na terenach miejskich objęte są regularnymi przeglądami dendrologicznymi oraz stałym monitoringiem pracowników Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Ostatni taki przegląd w parku miał miejsce 1 lipca, a kompleksowy przegląd dendrologiczny w maju.

Wszystko wskazuje na to, że oderwanie się konaru było zdarzeniem losowym. Drzewo do tej pory nie wykazywało żadnych cech chorobowych czy osłabienia i posuszu, było w dobrej kondycji zdrowotnej. Najprawdopodobniej doszło do jego nadwyrężenia i uszkodzenia konaru podczas ostatnich silnych wiatrów i burz - mówi Blanka Rdest, Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

Dodała, że pracownicy wydziału z przedstawicielami firmy odpowiadającej za utrzymanie Ogrodu Saskiego już są w terenie i weryfikują stan drzewostanu.

/ Dominik Smaga / RMF24

/ Dominik Smaga / RMF24

/ Dominik Smaga

Te działania realizowane są na terenie całego miasta, we wszystkich miejskich parkach i miejscach użyteczności publicznej, podobnie dzieje się to po każdej burzy czy silnej wichurze - podkreśliła Rdest.

Drzewostan na terenach miejskich w Lublinie ponowie zostanie zlustrowany, a priorytetem będą okolice placów zabaw, alejek i miejsc, w których wypoczywają mieszkańcy.

Ogród Saski jest zabytkowym parkiem, z najstarszym drzewostanem. Większość drzew ma co najmniej kilkadziesiąt, a niektóre z nich nawet powyżej stu lat. Wynajęta przez miasto firma codziennie weryfikuje stan ogrodu pod względem fitosanitarnym drzew, w tym starodrzewu, oraz usuwania niezwłocznie wszelkich powstających zagrożeń dla osób i mienia. Prace pielęgnacyjne drzew prowadzone są regularnie w przypadku, kiedy zachodzi taka potrzeba, po uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Mieszkańcy mogą przekazywać informacje o niepokojących sytuacjach czy złym stanie drzew Straży Miejskiej (tel. 986), do Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (tel. 81 466 1712) oraz Wydziałowi Zieleni i Gospodarki Komunalnej UM Lublin (tel. 81 466 3100).