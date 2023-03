W Lublinie rusza miejski program wsparcia leczenia niepłodności metodą in vitro. Od dzisiaj pary zainteresowane skorzystaniem z pomocy finansowej, mogą zgłaszać się do trzech wybranych w konkursie podmiotów medycznych - podał Urząd Miasta.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na miejski program wsparcia leczenia niepłodności metodą in vitro Lublin przeznaczy ponad 1,5 mln złotych. Program jest kierowany do kobiety w wieku 25-40 lat, u których zdiagnozowano niepłodność, a pomoc może otrzymać w sumie 150 par pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, zamieszkujących w Lublinie od co najmniej roku i rozliczających w mieście podatki.

Kwalifikacja par do programu będzie prowadzona zgodnie z kolejnością zgłoszeń do wybranych w konkursie placówek medycznych.

Mamy świadomość, że coraz większa liczba osób boryka się z takimi trudnościami, a niepłodność staje się istotnym problemem społecznym. Opracowanie miejskiego programu skierowanego do par zamieszkujących na terenie Lublina oraz finansowanie go z budżetu miasta to nasza odpowiedź na faktyczne, uzasadnione medycznie problemy społeczeństwa - podkreśla prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Jakie wsparcie dostaną pary? Miejski program zakłada pomoc finansową przy wykonaniu dwóch procedur zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego dla każdej z minimum 50 par zakwalifikowanych co roku do programu. Będzie to 5 tys. zł dla jednej procedury.

Każdy z trzech podmiotów medycznych wybranych w konkursie powinien w ciągu 3 lat, od 2023 do 2025 roku, zrealizować po 100 procedur zapłodnienia pozaustrojowego.

Realizatorami programu są:

Gyncentrum, ul. T. Zana 32a, 20- 601 Lublin;

konsorcjum - Ab ovo i Centrum Bocian, ul. Relaksowa 26, 20-819 Lublin;

Ovum Rozdrodczość i Andrologia, Konopnica 85F, 21-030 Motycz.

Pierwszeństwo w przystąpieniu do programu przysługiwać będzie w przypadku schorzeń wymagających leczenia gonadotoksycznego, np. przy chorobie nowotworowej.

Niezbędne warunki formalne, które należy spełnić to:

pozostawanie w związku małżeńskim lub partnerskim,

zamieszkanie w Lublinie od co najmniej 12 miesięcy (na dzień kwalifikacji do Programu),

rozliczanie się z podatków w I lub III Urzędzie Skarbowym w Lublinie.

Ponadto para nie może uczestniczyć ani ubiegać się o uczestnictwo równolegle w innym programie o podobnym charakterze, finansowanym ze środków publicznych.