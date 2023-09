Drobne upominki i gadżety przewidziano dla mieszkańców Lublina, którzy przyniosą do wyznaczonych punktów dużo zużytych baterii w najbliższy poniedziałek, 11 września. To propozycja miasta w związku z obchodzonym we wrześniu Dnia Recyklingu Baterii.

Ekozbiórka w Lublinie / Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin / Akcja "Ekozbiórka zużytych baterii" odbędzie się w poniedziałek, 11 września, w godzinach 10-13, przed siedzibą Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin (ul. Zana 38). Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz nowe baterie zapewni Polska Korporacja Recyklingu we współpracy z GP Batteries.

Mieszkańcy miasta, którzy przyniosą tego dnia większe liczby zużytych baterii, mogą liczyć na upominki i gadżety. Jak podkreśla Katarzyna Madoń-Kremeś, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, "już po raz trzeci organizujemy specjalną zbiórkę zużytych baterii z okazji przypadającego we wrześniu Dnia Recyklingu Baterii". Poprzednie edycje pokazały, że mieszkańcy i mieszkanki Lublina chętnie włączają się w tego typu inicjatywy. W ubiegłym roku zebraliśmy rekordową ilość zużytych baterii - ponad 790 kg. Liczymy, że i w tym roku uda nam się osiągnąć podobny wynik. Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji - mówi Katarzyna Madoń-Kremeś. Pojemniki na baterie i inne elektroodpady Urząd miasta przypomina, że akumulatory przenośne i baterie po wyczerpaniu są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, dlatego nie mogą być umieszczane w pojemnikach na frakcję zmieszaną i wyrzucone wraz z odpadami komunalnymi. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w 133 miejscach na terenie Lublina (lista tych punktów dostępna na grafice pod tekstem). "Baterie i zużyte akumulatory przenośne można oddać w stałych oraz mobilnych punktach przy okazji zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także wrzucić do kontenerów na odpady niebezpieczne. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w stałym punkcie przy ul. Metalurgicznej 13F (od poniedziałku do piątku w godzinach 7-20), a także w mobilnych punktach uruchamianych w każdą ostatnią sobotę miesiąca w 6 lokalizacjach na terenie Lublina (w godzinach 9-14). Na terenie miasta znajduje się także 9 pojemników na małe elektroodpady" - informuje Urząd Miasta Lublina w komunikacie prasowym. Przeterminowane leki Miasto przypomina, że pojemniki przeznaczone na przeterminowane leki ustawione są w 94 aptekach na terenie miasta. Można do nich wrzucać lekarstwa w oryginalnych opakowaniach szklanych, metalowych, z kartonu, z tworzywa sztucznego, pastylki i drażetki luzem, zastrzyki w ampułkach, aerozole. "W przypadku tabletek należy oddawać same blistry z niewykorzystanymi lekami, bez opakowań zbiorczych. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy wyrzucać do specjalnego pojemnika znajdującego się na terenie PSZOK przy ul. Metalurgicznej 13K. Natomiast odpady niebezpieczne i chemikalia, do których zaliczają się opakowania po przepracowanych olejach, opakowania po rozpuszczalnikach, opakowania po farbach wodnych i olejnych, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyte świetlówki, przeterminowane leki, zużyte baterie, należy wyrzucać do pojemników na odpady niebezpieczne" - podaje lubelski urząd miasta. Jak podkreśla magistrat, pojemniki te znaleźć można w 11 lokalizacjach na terenie Lublina. Z kolei zużyte opony w ilości 8 sztuk rocznie od gospodarstwa domowego można przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) znajdującego się przy ul. Metalurgicznej 13K. Lublin uruchomił wyszukiwarkę odpadów, która podpowie, do którego pojemnika powinny trafiać poszczególne odpady. Zobacz również: ​Na strychu znalazł 100-letni pistolet. Eksponat trafił do muzeum

