Roxie Węgiel, Liber i Video - to gwiazdy, które wystąpią na "Finale wakacji z górnikami i strażakami" w Wieliczce. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 3 września.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Organizatorem wydarzenia jest Kopalnia Soli "Wieliczka" i Ochotnicza Straż Pożarna w Wieliczce.

Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 14. "Szykujemy całą moc atrakcji: od dmuchanego placu zabaw po pokaz psów policyjnych. Do tego plenerowa scena, a na niej pokazy, iluzjonista, orkiestra górnicza oraz muzyka! Roxie Węgiel pojawi się na scenie ok. godz. 20. Wcześniej kolejno Liber oraz Video. Po koncertach pokaz ogniowo-pirotechniczny, po nim - zabawa z DJ-em, do godziny 23" - informuję organizatorzy.

Wszystkie atrakcje imprezy są bezpłatne.

Partnerami "Finału wakacji" są Starostwo Powiatowe w Wieliczce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.