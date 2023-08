​Lubelscy seniorzy mogą skorzystać z miejskiego programu darmowych szczepień przeciwko pneumokokom. Oferta jest skierowana do osób, które ukończyły 65. rok życia i nie były wcześniej szczepione.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podkreśla wiceprezydent Lublina ds. społecznych Monika Lipińska szczepienia przeciwko pneumokokom są szczególnie ważne u osób starszych, u których choroby przewlekłe zwiększają ryzyko infekcji. Pomoże to wzmocnić kondycję zdrowotną jeszcze przed sezonem nasilonych zachorowań.

Według statystyk pneumokoki to najczęstsza przyczyna bakteryjnych infekcji układu oddechowego. Mogą one też wywoływać zapalenia płuc o ciężkim przebiegu. Najbardziej narażone są osoby starsze, z chorobami przewlekłymi i obniżoną odpornością, a także najmłodsi.

Lubelscy seniorzy mogą zgłaszać się do dowolnych placówek prowadzących szczepienia do 10 listopada lub do wyczerpania zapasów preparatu. Warunkiem szczepienia będzie pozytywna weryfikacja medyczna prowadzona przez lekarza.

Bezpłatne szczepionki przeciw pneumokokom dostępne są w przychodniach, a stosowany preparat nie wymaga dawek przypominających.

Wystarczy zgłosić się do jednej z tych placówek i umówić na szczepienie.

NZOZ MELISA, ul. Niepodległości 9, tel.: 81 747 30 72,

Przychodnia SP ZOZ MSWiA, ul. Grenadierów 3, tel.: 81 528 54 28, 81 528 42 28;

SPECJALISTYKA CZECHÓW, ul. Kompozytorów Polskich 8, tel.: 81 718 72 07;

NZOZ FARMED, ul. Koryznowej 2G, tel.: 81 747 67 77;

NZOZ KALINA, ul. Kalinowszczyzna 46 b, tel.: 81 747 38 55, 81 444 45 06;

NZOZ MAK-MED, ul. Śliwińskiego 4, tel.: 81 741 05 79;

AMICUS, ul. Mieszka I 4, tel.: 81 525 65 91.