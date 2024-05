"Fatalnie radzimy sobie z nawigowaniem w obszarze wojny kognitywnej. Dajemy się rozgrywać. Daliśmy się rozgrywać na barierze ws. uchodźców i dajemy się dzisiaj rozgrywać w debacie politycznej, kto jest odpowiedzialny za to, że pan Szmydt wyjechał na Białoruś i występuje u Sołowiowa" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. "Dla mocodawców agentury nie ma znaczenia, czy to będzie agent w todze czy w tęczowej fladze, naciągniętej na głowę lub inne części ciała. Ważnym jest, by podgrzewał temperaturę sporu politycznego w Polsce. Granie na najbardziej skrajne flanki jest zawsze w interesie naszych przeciwników" - tłumaczył.

Siewiera o sprawie sędziego Szmydta: Dajemy się rozgrywać

To jeszcze nie jest największy skandal. Myślę, że jeszcze wiele przed nami - mówił w RMF FM Jacek Siewiera - szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, odnosząc się do sprawy Tomasza Szmydta. To sędzia, który poprosił władze Białorusi o "opiekę i ochronę".

Widać po działalności Tomasza Szmydta, prowadzonej w mediach konwencjonalnych i społecznościowych, że podejmuje on działalność o charakterze politycznym w służbie propagandy Federacji Rosyjskiej - analizował szef BBN.

Jacek Siewiera mówił też o tym, jakie konsekwencje może mieć w przyszłości obecna działalność medialna Tomasza Szmydta. Jego zdaniem sędzia może być przygotowywany do pełnienia funkcji "pseudoopozycjonisty". Na pewno Szmydt pracował z białoruskimi służbami specjalnymi. W pewnym momencie do gry weszły służby Federacji Rosyjskiej - dodał gość Roberta Mazurka. Jak podkreślał, dowodzi tego m.in. występ sędziego u czołowego rosyjskiego propagandysty - Władimira Sołowiowa.

Co może wiedzieć sędzia Szmydt?

Jaką wiedzą - potencjalnie wartościową dla rosyjskich i białoruskich służb - może dysponować Tomasz Szmydt? To jest sędzia, który rozpatrywał sprawy m.in. o przyznanie dostępu do informacji niejawnej na podstawie ankiet bezpieczeństwa lub postępowań sprawdzających - tłumaczył Jacek Siewiera w RMF FM. Jak dodał, w takich ankietach znajdują się pytania o sytuacje, które mogłyby potencjalnie kompromitować osobę ubiegającą się o dostęp do informacji niejawnej. Zdaniem Siewiery, osoby, których sprawy rozpatrywał Szmydt, są dziś łatwiejszym celem do werbunku.

Czy w Polsce może być więcej sędziów, którzy tak jak Szmydt podjęli współpracę z obcymi służbami? Sytuacja, w której nie ma procedury sprawdzeniowej dla sędziów, albo jest ona tak znikoma, że w zasadzie nie istnieje, jest sytuacją nieprawidłową - mówił szef BBN. Prawdopodobieństwo funkcjonowania wpływów przy braku weryfikacji jest oczywiście większe - dodał.

"Wojna wywiadów to jest mecz bokserski"

Szef BBN przyznał w RMF FM, że polskie służby specjalne wymagają "ogromnego dofinansowania".

Nie chcę za każdym razem stawać jedynie w obronie aparatu administracji państwa, zwłaszcza gdy pewne sprawy poszły nie tak. Ale trzeba zdać sobie sprawę, że wojna wywiadów to jest mecz bokserski. Tym razem ktoś zadał cios nam - stwierdził obrazowo Jacek Siewiera. Rosyjski dezerter przekroczył granicę Białorusi z Polską i zadał cios służbom Federacji Rosyjskiej, które również mogły temu zapobiec - zauważył.

Gość Roberta Mazurka jako sposoby na przeciwdziałanie powtarzaniu się takich sytuacji jak sprawa Szmydta wymienił "dofinansowanie służb i doposażenie sprzętowe", a także zwiększoną rekrutację wraz ze zwiększonymi zdolnościami szkolenia i większą zdolnością do zadaniowania ze strony polityków.

Tak, żeby służby nie pracowały jedynie w swoim gronie, na swoich zasadach, ale żeby realizowały konkretne polecenia i były z nich rozliczane - sugerował.