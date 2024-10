Sensacyjne odkrycia dotyczące najsłynniejszej polskiej malarki Tamary Łempickiej ogłosiło dzisiaj Muzeum Narodowe w Lublinie. W efekcie tych badań, trwających ponad rok, życiorys artystki można pisać od nowa. "Wkładamy nie kij, a wielki drąg w mrowisko" - mówi Katarzyna Mieczkowska, dyrektorka muzeum.

Prawnuczka artystki Tamary Łempickiej Marisa de Lempicka (2L) i dyrektor muzeum Katarzyna Mieczkowska (L) podczas konferencji prasowej w Muzeum Narodowym w Lublinie / Wojtek Jargiło / PAP

Tamara Łempicka to najbardziej znana i zarazem najdroższa spośród polskich malarek. Duża kolekcja jej prac znajduje się w Muzeum Narodowym w Lublinie, którego dyrektorka przez ponad rok szukała informacji w materiałach źródłowych, aby uzupełnić luki w życiorysie artystki.

Znaleźliśmy to wszystko w archiwach. Przeróżnych. Bo i w Kopenhadze, i w Paryżu, i w Rosji: w archiwach kościelnych także, w Petersburgu i Moskwie - wyjaśnia Mieczkowska.

Ale efektem tych badań jest nie tylko uzupełnienie owych luk, lecz również zaprzeczenie niektórym informacjom rozpowszechnianym przez samą malarkę. To była część jej metody przetrwania - komentuje Marisa de Lempicki prawnuczka artystki.

Kiedy urodziła się Tamara Łempicka?

Wielką niewiadomą była do tej pory data narodzin Tamary Łempickiej. Powszechnie przyjmowaną datą jest 16 maja 1898 r. Dzięki badaniom przeprowadzonym przez Muzeum Narodowe w Lublinie wiadomo, że artystka urodziła się najprawdopodobniej o niemal cztery lata wcześniej.

16 czerwca 1894 - taka data widnieje w oficjalnej księdze dzieci ochrzczonych w luterańskim kościele św. Piotra i Pawła w Moskwie. Właśnie tam trzyletnia Tamara, córka Benno i Malwiny Hurtwitzów, została ochrzczona wraz z dwójką rodzeństwa: starszym od niej Stanisławem i młodszą od niej Adrianną. Dodajmy, że małżeństwo Hurwitzów w 1891 roku zmieniło wiarę z żydowskiej na protestancką.

Kościelna księga to jeden z wielu dokumentów zbadanych przez dyrektorkę muzeum. Wyniki jej badań zadają kłam temu, co Tamara Łempicka mówiła o swoim ojcu i bratu. Malarka opowiadała, że jej ojciec odszedł od rodziny i popełnił samobójstwo, zaś brat miał zginąć w czasie rewolucji.

Okazuje się, że prawdą było tylko to, że rodzina się rozdzieliła. Ojciec prowadził w Moskwie sklep galanteryjny, a brat artystki robił karierę naukową. Obaj zmienili wyznanie na prawosławne. Zmienili też imiona. Benno staje się Borysem, Stanisław Siergiejem - mówi Mieczkowska.

"Zawsze kreowała swoje życie"

"Uśmiercając" w swych opowieściach ojca oraz brata Tamara Łempicka mogła niejako odcinać się od tej części rodziny, która pozostała w Rosji.

Ona zawsze kreowała swoje życie, zawsze starała się być wielką personą - komentuje Marisa de Lempicki. To była część jej metody przetrwania. Musiała ukrywać fakt, że była Żydówką, że przez długi czas mieszkała w Rosji. Proszę pamiętać, że Stany Zjednoczone w latach 40. i 50. nie lubiły Rosji i jeśli byłeś Rosjaninem, byłeś komunistą.

Badania przeprowadzone przez Muzeum Narodowe w Lublinie przyniosły też informację o dacie ślubu Tamary z Tadeuszem Łempickim. Artystka nigdy nie podała publicznie ani daty, ani miejsca ślubu. Obie te informacje udało się znaleźć w Moskiewskim Archiwum Państwowym. Ślub został zawarty 30 grudnia 1915 roku w rzymskokatolickim kościele w Carskim Siole. Odpis aktu ślubu zawiera informację, że w jego chwili Tamara miała 21 lat, co potwierdza wspomnianą wcześniej datę urodzin, odmienną od powszechnie przyjętej.

Kolejne odkrycie dotyczy wieku jedynego dziecka Łempickich - córki Marii Krystyny (Kizette). Malarka twierdziła, że w 1918 roku przyjechała do Paryża z małym dzieckiem. Jednak w rosyjskich paszportach małżonków nie ma żadnej adnotacji o dziecku.

Gdyby państwo Łempiccy posiadali wtedy dzieci, to w którejś z tych rubryk musiałoby być słowo. Ani u Tadeusza, ani u Tamary słowa na temat dzieci nie znajdziemy. Tym samym odczarowujemy także informację o tym, że Tamara w 1918 r. wkroczyła do Paryża mając Kizette na świecie. To nie jest prawda - mówi Katarzyna Mieczkowska, której zdaniem zaprzecza to powszechnie przyjętej informacji, że Maria Krystyna urodziła się w 1916 roku. Nic bardziej mylnego.

W 1918 r. oboje małżonkowie zrzekli się obywatelstwa rosyjskiego i wyjechali do Polski, a stamtąd do Kopenhagi i Paryża. W kopenhaskim archiwum miejskim znajduje się formularz rejestracyjny, w którym także nie ma informacji o tym, by Łempiccy byli tu z dzieckiem.

Muzeum Narodowe w Lublinie zapowiada dalsze badania i stwierdza, że ma do sprawdzenia jeszcze kilka wątków z życia Łempickiej.