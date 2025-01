​Pod znakiem zapytania stanęła rozbudowa bazy treningowej dla piłkarzy w rejonie powstającego przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie. Ratusz przyznaje, że planująca taki ośrodek Lubelska Akademia Futbolu rozważa rezygnację z budowy

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Trzy zewnętrzne boiska oraz budynek mieszczący halę sportową z zapleczem szkoleniowym i noclegowym. Tak, w dużym skrócie, miała wyglądać druga część piłkarskiej akademii, której budowę planowano w dolinie Bystrzycy.

Mowa o miejskich gruntach leżących obok zlikwidowanego klubu jeździeckiego. Teren został wydzierżawiony od miasta na 30 lat przez Lubelską Akademię Futbolu, która zobowiązała się w umowie do wybudowania w tym miejscu ośrodka szkoleniowego. Porozumienie zakładało, że po 30 latach ośrodek przejdzie na własność miasta.

Taką umowę w styczniu 2021 roku podpisał z miastem prezes LAF Zbigniew Jakubas, jeden z najbogatszych Polaków, który kilka miesięcy wcześniej został większościowym udziałowcem Motoru Lublin, najpopularniejszego w mieście klubu piłkarskiego.

Dwa etapy inwestycji

Wtedy Motor grał w II lidze, dzisiaj to drużyna Ekstraklasy. Umowa zawarta pomiędzy miastem a LAF zakładała, że ośrodek szkoleniowy zostanie zbudowany w dwóch etapach.

Pierwsza część akademii działa już od dawna. To cztery pełnowymiarowe boiska, w tym jedno z pneumatycznym zadaszeniem. Trenują tu piłkarze Motoru oraz dzieci i młodzież.

Druga część (czyli wspomniany wcześniej budynek i trzy boiska), zgodnie z umową, miała być gotowa jesienią 2023 r. Termin przesunięto na czerwiec 2024 r. z powodu oczekiwania na decyzję środowiskową.

Również ten termin został zmieniony na wniosek LAF, która tłumaczyła swoją prośbę skomplikowanym procesem uzyskiwania zgód.

Miasto poszło jej na rękę. Ustalono, że obiekt powinien powstać do końca 2026 r., a pozwolenie na jego budowę spółka powinna uzyskać do końca stycznia 2025 r.

Styczeń dobiega końca, pozwolenia na budowę nie ma. Jest za to wniosek o kolejną zmianę terminu. Spółka prosi o dodatkowe dwa lata na uzyskanie pozwolenia na budowę (czyli do końca stycznia 2027 r.). O niemal dwa lata (do połowy grudnia 2028 r.) miałby być przesunięty również termin zakończenia budowy drugiego etapu, czyli trzech boisk i budynku szkoleniowo-treningowego, który miałby służyć piłkarskiemu szkoleniu młodzieży wraz z zakwaterowaniem jej w bursie.

LAF rozważa rezygnację z rozbudowy ośrodka szkoleniowego o drugą część?

Obiekt miałby też służyć do przedmeczowych zgrupowań kadry zawodniczej. Ta prośba o zmianę terminu uzasadniana jest inaczej niż poprzednie.

Spółka argumentuje, że inwestycja jest nierozerwalnie związana z przyszłością klubu Motor Lublin - wyjaśnia Joanna Stryczewska z Urzędu Miasta Lublin.

Ratusz przyznaje, że Lubelska Akademia Futbolu rozważa wręcz rezygnację z rozbudowy ośrodka szkoleniowego o drugą część, bo ekstraklasowy Motor może trenować w innym miejscu.

Obecnie klub nie jest w stanie sprecyzować potrzeb w zakresie dalszego rozwoju infrastruktury piłkarskiej. Rozważa przy tym rozszerzenie bazy sportowej o Arenę Lublin, co skutkowałoby koniecznością zrezygnowania z realizacji kolejnego budynku szkoleniowo-treningowego na terenach dzierżawionych przez LAF - przekazuje Stryczewska.

Zastrzega jednak, że urzędnicy nie zdecydowali jeszcze, czy pójdą spółce na rękę. Wniosek będzie szczegółowo analizowany - wyjaśnia.