Kilkadziesiąt osób czeka przymusowa wyprowadzka z pękającego budynku przy ul. Farbiarskiej w centrum Lublina - dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga. Nadzór budowlany ma wyłączyć kamienicę z użytkowania.

Lubelska kamienica przy ul. Farbiarskiej, zagrożona wyburzeniem / Dominik Smaga / RMF FM

Jak donosi reporter RMF FM, pęknięcia widać gołym okiem, m.in. na ścianach.

W niektórych lokalach pozrywane są przewody elektryczne. Mieszkańcy w nocy wywozili swój dobytek. Mówią, że strach przebywać w budynku.

Drzwi balkonowe też się przestają zamykać. Nie da się ani otworzyć, ani zamknąć, bo gdzieś opadają - powiedziała jedna z lokatorek kamienicy.

Całą noc się pakowałam. Powywoziliśmy, gdzie mogliśmy - po ludziach, po garażach, a resztę zostawiłam, bo nie mam co z tym zrobić - dodała inna.

15 rodzin. Kto może, to gdzieś się tam przewozi, a kto nie ma gdzie iść, to siedzi i czeka, co będzie dalej - usłyszał Dominik Smaga.

Nadzór budowlany, który ma zakazać użytkowania kamienicy, sięga po przepis mówiący o zagrożeniu zawaleniem obiektu. W grę może wchodzić nawet rozbiórka.

"Wynosimy wszystko, co się da"

Obawiamy się tego, że o 8:00 będziemy musieli się stąd po prostu wyprowadzić, więc lepiej się spakować teraz, tak, jak robi to większość mieszkańców i zabierać to, co możemy - meble, sprzęt AGD, telewizory, książki, wszystko, co się da - usłyszał w piątek rano od mieszkańców kamienicy reporter RMF FM.

Jedno z pęknięć w kamienicy przy ul. Farbiarskiej / Dominik Smaga / RMF FM

Mieszkańcy kamienicy twierdzą, że pęknięcia powstaly wskutek drgań powstających na budowie apartamentowca na sąsiedniej działce. Na wszelki wypadek budowa została wstrzymana.