Ponad 3,5 promila alkoholu miał w organizmie 47-latek, który w Biłgoraju wyprzedzał inny samochód na przejściu dla pieszych. Gdy policjanci zatrzymali go do kontroli, mężczyzna między kolanami trzymał butelkę wódki.

Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kompletnie pijanego kierowcy i zabezpieczyli samochód.

Kierowca Land Rovera wyprzedzał na przejściu dla pieszych inne auto. Po zatrzymaniu do kontroli policjanci zauważyli, że kierowca między kolanami trzyma butelkę wódki, którą po chwili upuścił na podłogę. Mężczyzna miał w wydychanym powietrzu ponad 3,5 promila alkoholu. Została również od niego pobrana krew do badań - poinformowała oficer prasowa KPP w Biłgoraju asp. Joanna Klimek.

47-latek stanie przed sądem. Grozi mu co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna, a nawet trzyletnia "odsiadka". Mężczyzna będzie też musiał zapłacić co najmniej 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd może orzec przepadku należącego do niego auta.