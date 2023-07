Dożywotnie więzienie grozi 25-latkowi, który w Poniatowej na Lubelszczyźnie zaatakował 57-latka nożem. Napastnik usłyszał już zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Zatrzymany mężczyzna / Policja

Do ataku doszło we wtorek. 57-latek wyszedł z psem na spacer do lasu. W pewnym momencie zauważył zbliżającego się do niego mężczyznę, którego chciał przepuścić. Gdy odwrócił się w jego stronę, napastnik zadał mu cios nożem w okolice szyi, a potem uciekł.

Jak podaje policja, życie rannego 57-latka nie jest zagrożone. Napastnikiem okazał się być 25-latek. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa w warunkach recydywy, bo był już wcześniej karany za podobne przestępstwa.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu napastnika na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 25 lat więzienia lub dożywocie.