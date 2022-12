Trzymiesięczny areszt zastosował sąd wobec 38-latka z gminy Susiec (Lubelskie). Mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa swojego ojca. Według ustaleń policji miał dusić kablem śpiącego 61-latka.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mł. asp. Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim poinformowała, że do zdarzenia doszło w domu jednorodzinnym w gminie Susiec.

Z naszych ustaleń wynika, że w piątek ok. godz. 4 nad ranem, 38-latek podszedł do śpiącego ojca i zaczął go dusić kablem. Podczas szarpaniny, kabel został przerwany. Młodszy syn odciągnął swojego brata od ojca - przekazała funkcjonariuszka.

38-latek zdążył oddalić się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem policji. Wkrótce jednak został zatrzymany. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

38-latkowi grozi dożywocie.